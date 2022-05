© picture alliance/United Archives | IFTN



Was wurde aus "La Boum"-Star Sophie Marceau?

Mit dem Film "La Boum - Die Fete" wurde Sophie Marceau über Nacht zum Star. Millionen Zuschauer sahen sie in "Braveheart", sowie als Bond-Girl neben Pierce Brosnan. Doch was macht das einstige Teenie-Idol heute?