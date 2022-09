Xena: Das wurde aus den Darstellern der Kultserie

© imago images/Future Image



Anschließend war Lucy Lawless in "Spider-Man" und diversen Gastrollen in Serien wie "Akte X", "Two and a Half Men", "Office Girl" und "CSI: Miami" zu sehen. Stammrollen konnte sie in den Serien "Battelstar Galactica", "Spartacus", sowie zuletzt in "Salem" und "Ash vs. Evil Dead" ergattern.