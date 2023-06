Nach einer mehrwöchigen Pause ist Lewis Capaldi beim Glastonbury-Festival aufgetreten. Dort entschuldigte er sich für seine Tourette-Probleme, aber das Publikum sprang für ihn ein. Der Sänger will nun erneut eine Auszeit nehmen.

Gänsehautmoment beim Glastonbury-Festival in England: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sangen den Hit "Someone You Loved" von Lewis Capaldi (26) einfach weiter, als der Sänger auf der Bühne mit einer Tourette-Attacke zu kämpfen hatte. Es war der erste Auftritt des Schotten nach einer mehrwöchigen Pause - und wird vorerst der letzte bleiben. Denn am gleichen Abend kündigte Capaldi an, sich erneut aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Der Sänger gestand den Festivalbesuchern, dass er "verdammte Angst" vor seinem Auftritt auf der Pyramid Stage am 24. Juni hatte. Wie etwa die "Daily Mail" berichtete, sagte er: "Ich habe mir drei Wochen frei genommen, weil ich zu Beginn des Jahres ununterbrochen unterwegs war und ich wollte eine Pause für meinen Kopf und meine mentale Gesundheit, ich wollte zurückkommen und Glastonbury machen, weil es so unglaublich ist."

Doch auch während des Konzertes kämpfte er mit den Tourette-Symptomen und verlor beim Singen seine Stimme. Dafür entschuldigte er sich bei der Menge, die jedoch kurzerhand einsprang und weitersang. Trotz seiner Schwierigkeiten bestand Capaldi darauf, seinen Auftritt bis zum Ende fortzuführen. Den emotionalen Höhepunkt bildete der Schlusssong "Someone You Loved", der ebenfalls von den Fans gesungen wurde.

Auszeit bis Ende des Jahres?

Doch ihr Star hatte eine traurige Nachricht im Gepäck. Denn er kündigte an, dass er aufgrund seiner psychischen Probleme weiterhin kürzer treten werde. "Ich habe das Gefühl, dass ich in den nächsten Wochen eine weitere kleine Pause einlegen werde. Ihr werdet wahrscheinlich für den Rest des Jahres nicht viel von mir sehen."

Lewis Capaldi hat schon häufiger offen über seine Tourette-Erkrankung gesprochen. Sie ist durch eine Kombination aus unwillkürlichen Geräuschen und Bewegungen, den sogenannten Tics, gekennzeichnet und kann Sprach- und Stimmstörungen verursachen. Zudem leidet er an Panikattacken und dem Hochstapler-Syndrom. Er musste schon mehrfach Konzerte absagen. Im Frühjahr quälte ihn zudem eine Bronchitis.

Anfang Juni hatte er dann in einem Instagram-Post eine dreiwöchige Auszeit angekündigt. Er sei seit Weihnachten kaum noch zu Hause gewesen, die vergangenen Monate seien "sowohl mental als auch physisch sehr anstrengend" gewesen. Er habe "im Moment Mühe, das alles in den Griff zu bekommen".

Im Mai war Lewis Capaldis zweites Studioalbum "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" erschienen. In Großbritannien erreichte es Platz eins der Charts.