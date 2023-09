Seit Anfang August soll Rihanna zweifache Mutter sein. Nun gibt es auch neue Familienporträts, auf denen das Baby seinen ersten Auftritt hat.

Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) zeigen sich ihren Fans erstmals mit ihren beiden Kindern. Das prominente Paar soll im August erneut Zuwachs bekommen haben: laut US-Medienberichten einen Sohn namens Riot Rose. Ihr erstgeborener Sohn RZA Athelston kam im Mai des vergangenen Jahres zur Welt.

Die Schnappschüsse mit dem Neugeborenen teilte das Paar, das seit drei Jahren liiert sein soll, nun nicht in den sozialen Medien. Stattdessen sollen sich Rihanna und A$AP Rocky mit dem Modefotografen Miles Diggs, auch bekannt als Diggzy, für ein Paparazzi-inspiriertes Shooting zusammengetan haben. Herausgekommen sind die ersten offiziellen Fotos der vierköpfigen Familie für die Fans.

Rihanna und A$AP Rocky posieren mit ihren Kindern

Ein Bild, das zuerst von der "Vogue" geteilt wurde, zeigt die Familie vor einem Range Rover. Rihanna trägt eine dunkelblaue Stretch-Leggings und eine übergroße Jeansjacke. Rocky zeigt sich in weißem Oberteil und Jeans. Er hält das Neugeborene, das in einen hellrosa Strampler gekleidet ist. RZA steht vor seiner Mutter und blickt direkt in die Kamera. Weitere Aufnahmen zeigen RZA auf den Schultern seines Vaters und Rihanna, die Riot in ihren Armen hat. In einem weiteren Bild sind die Eltern im Haus zu sehen, wie sie sich über Riot beugen, der auf einer bunten Decke liegt.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Superstar Rihanna im Februar auf spektakuläre Art und Weise enthüllt: mit einem Babybauch-Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls. Rihanna erschien dann im Mai zur Met Gala in einem weißen Valentino-Ballkleid, das im oberen Teil inklusive Cape komplett aus riesigen Rosen-Applikationen bestand. Ihren Babybauch zeigte die 35-Jährige, nachdem sie das Cape nach hinten rutschen ließ. Dabei wirkte es wie ein überdimensionierter Brautstrauß. Der Brautlook sorgte bei so manchem Fan in den sozialen Medien für entsprechende Spekulationen...

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar. 2022 gab es erstmals Gerüchte, dass die beiden sich verlobt haben könnten.