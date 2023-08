Schauspielerin Rumer Willis hat verraten, warum sie ihrer Tochter den ungewöhnlichen Namen Louetta gab. Grund war ursprünglich ein Tippfehler ihres Freundes.

Für sie war es "göttliche Eingebung": Schauspielerin Rumer Willis (35) hat in einem Interview verraten, warum sie ihrer im April geborenen Tochter den ungewöhnlichen Namen Louetta gab.

"Wir haben über den Namen Loretta nachgedacht, und es war ein Tippfehler", erzählte Willis dem "People"-Magazin über die Namenssuche mit ihrem Partner, Musiker Derek Richard Thomas. "Ihr Vater und ich haben getextet, und er hat das 'R' ausgelassen, und dort stand 'Louetta'. Und ich dachte, oh, ich liebe das!" Sie habe das Gefühl gehabt, es sei "einer dieser Momente göttlicher Eingebung" gewesen, den sie glücklicherweise recht früh in der Schwangerschaft hatte.

Zwischendurch hatte sie Zweifel

Allerdings, so die älteste Tochter von Action-Held Bruce Willis (68), habe sie zwischendurch auch Zweifel gehabt: "Ich dachte, ich liebe diesen Namen, aber ist es der richtige? Was passiert, wenn sie auf die Welt kommt und nicht so aussieht?"

Doch die Sorgen seien unbegründet gewesen. Rumer Willis: "Mir gefällt auch, dass der Name so wandlungsfähig ist. Wenn sie sich nicht wie Louetta fühlt, kann sie sich 'Lou' nennen. Oder auch 'Etta'. Was auch immer ihr gefällt."

Die 35-Jährige brachte ihre Tochter zu Hause zur Welt. Neben dem Kindsvater waren auch ihre Mutter Demi Moore (60) sowie ihre Schwestern Tallulah (29) und Scout LaRue (32) dabei.