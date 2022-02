Blake Lively (34) und Ryan Reynolds (45) gehören zu den Stars, die sich für die Ukraine einsetzen. Infolge des Krieges waren "unzählige Ukrainer gezwungen, aus ihrer Heimat in die Nachbarländer zu fliehen", schrieb Reynolds via Twitter. "Sie brauchen Schutz." Gemeinsam mit seiner Ehefrau wolle er jede Spende an das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) der USA verdoppeln - und zwar "auf bis zu eine Million Dollar", führte er aus.

Blake Lively teilte den Spendenaufruf auf Instagram. Ryan Reynolds und sie "verdoppeln jeden an das UNHCR der USA gespendeten Dollar auf bis zu eine Million Dollar", bekräftigte sie in ihrem Post. Das UN-Flüchtlingskommissariat sei "vor Ort und hilft den mehr als 50.000 Ukrainern, die in weniger als 48 Stunden aus ihren Häusern fliehen mussten", führte die Schauspielerin weiter aus. Es leiste "lebensrettende Hilfe und arbeitet auch mit den Nachbarländern zusammen, um den Schutz dieser Familien zu gewährleisten".

Schauspielkollegin Zoe Saldana (43) kommentierte den Post mit drei Emojis, die klatschende Hände zeigen. Ashley Tisdale (36) schrieb: "Ich habe gespendet" und setzte zwei rote Herzen dazu. Blake Livelys Schwester Robyn (50) erklärte: "Erledigt! Ich liebe dich über alles."

Blake Lively und Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet und haben drei Töchter: James (7), Inez (5) und Betty (2).

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ