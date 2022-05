Ed Sheeran hat in einem Instagram-Post seiner Frau Cherry Seaborn zum 30. Geburtstag gratuliert. Dazu veröffentlichte er einen seltenen Schnappschuss des Paares.

Ed Sheeran (31) hat in einem Instagram-Post seiner Frau Cherry Seaborn liebevoll zum 30. Geburtstag gratuliert. "Happy Birthday an meine 'Baby Mama'. Die 30 steht dir", schreibt der Sänger zu einem Bild, auf dem das Paar eng umschlungen in einer Hängematte entspannt.

Sie haben gemeinsame Tochter

Ed Sheeran heiratete 2019 seine langjährige Freundin und Jugendliebe Cherry Seaborn. Im August 2020 kam ihre gemeinsame Tochter Lyra Antarctica zur Welt. Die Familienplanung scheint bei den beiden noch nicht abgeschlossen zu sein. Er wäre "super dankbar", wenn noch weitere Kinder hinzukämen, erklärte der Sänger im Juni 2021 in dem Podcast "Open House Party".

Das Paar hält seine Ehe vorwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Das Musikvideo zu Sheerans Single "Put It All On Me" gab im Dezember 2021 einen kleinen Einblick in die Liebesgeschichte der beiden. In einer kurzen Sequenz zeigten sich der Musiker und seine Frau ganz privat, beim Herumalbern in der Küche und ganz verkuschelt auf der Couch. Zu den Szenen wurde ein Text eingeblendet, der erklärt, dass das Paar schon zu Schulzeiten unsterblich ineinander verliebt gewesen sei. Dann verloren sie sich aus den Augen. Vor einigen Jahren seien sie wieder zusammengekommen und es hätten "die Funken gesprüht". Der letzte Satz offenbarte: "Sie heirateten im Januar 2019."