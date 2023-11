Am morgigen Donnerstag findet die 75. Bambi-Verleihung statt. Schauspiel-Legende Senta Berger wird in der Kategorie "Lebenswerk" geehrt, wie am Mittwoch bekannt wird.

Senta Berger (82) erhält eine ganz besondere Auszeichnung. Bei der 75. Bambi-Verleihung am 16. November wird die Schauspielerin "für ihre Wandlungsfähigkeit und herausragenden schauspielerischen Leistungen" mit dem Bambi für ihr Lebenswerk geehrt, wie Hubert Burda Media im Vorfeld der Gala mitteilt.

"Das Lebenswerk von Senta Berger in Worte zu fassen, ist eine Herausforderung, an der man schnell scheitern kann", heißt es in der Ankündigung des Medienkonzerns. "Egal ob auf der Leinwand, auf der Bühne oder im Fernsehen - Senta Berger berührt die Zuschauer seit Jahrzehnten. Ihr unvergleichliches Charisma habe sie "zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche gemacht".

Nicht der erste Bambi für Senta Berger

Die 1941 in Wien geborene Schauspielerin gab ihr Filmdebüt 1950 in einer kleinen Rolle in der Erich-Kästner-Verfilmung "Das doppelte Lottchen". Im Alter von 16 Jahren wurde sie als jüngste Studentin jemals am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien angenommen. Ein Jahr später erhielt sie das erste Theater-Engagement. Ihre Filmkarriere führte sie über Deutschland bis nach Hollywood. Aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ist sie seit Jahren nicht mehr wegzudenken.

Senta Berger wurde bereits drei Mal mit dem Bambi ausgezeichnet: 1968 in der Kategorie "Schauspielerin deutsch", 1990 mit dem Mini-Bambi und 1999 in der Kategorie "Fernsehen National".

Der Bambi wird 2023 zum ersten Mal nach dreijähriger Pause wieder verliehen. Sat.1 überträgt die Gala am 16. November ab 20:15 Uhr live.