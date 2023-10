Zuerst stattete Thomas Gottschalk seinem Sohn Roman und dessen Familie einen Besuch in Kalifornien ab, nun genoss dort auch seine Ex-Partnerin Thea Familienidylle pur.

Über 40 Jahre lang sind Thea (77) und Thomas Gottschalk (73) als Ehepartner gemeinsam durchs Leben geschritten - bis im Jahr 2019 überraschend die Trennung der beiden bekanntgegeben wurde. Der Entertainer ist seither glücklich mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß, Thea Gottschalk war derweil deutlich seltener in der Öffentlichkeit zu sehen. Nun postete der gemeinsame Sohn Roman (40) ein herzliches Familienfoto mit den zwei wichtigsten Frauen in seinem Leben: Flankiert wird er auf dem Schnappschuss von seiner Mutter und seiner Ehefrau Melissa.

Die 77-Jährige hat Sohn nebst Schwiegertochter und Enkelkind Sebastian (5) demnach am vergangenen Wochenende im kalifornischen San Diego besucht. "Unser Wochenende war gefüllt mit leckeren Abendessen, geworfenen Papierfliegern mit Basti und einem dringend benötigten Haarschnitt für Basti", schrieb das Paar zu dem Foto. Außerdem haben sich die Gottschalks offenbar bereits bestens auf das nahende Halloween-Fest eingestellt - im Hintergrund sind jedenfalls Kürbisse jeder Couleur und Größe zu sehen.

Kurz zuvor war Opa Thomas zu Besuch

Auf der neuen Aufnahme vom 23. Oktober fehlt hingegen Thomas Gottschalk. Der war jedoch rund eine Woche zuvor ebenfalls zu Besuch bei Sohn Roman und dessen Familie. Von Gottschalks Besuch zeugt sogar ein Video-Zusammenschnitt vom 16. Oktober, in dem der "Wetten, dass..?"-Moderator unter anderem seine Qualitäten als Küchenchef unter Beweis stellt und gekonnt einen Pfannkuchen flippt. Auch eine Runde im Pool mit Enkelkind Sebastian und eine entspannte Jacuzzi-Session mit Roman sind zu sehen. "Sonntage sind immer besser, wenn wir zusammen sind", kommentierte in diesem Fall Schwiegertochter Melissa das Posting.

Im Mai dieses Jahres hatte ein freudiges Ereignis Thea und Thomas Gottschalk zur selben Zeit am selben Ort vereint: Damals heiratete Sohn Tristan (34) seine Ehefrau Alexa in New York City. Nebeneinander in der ersten Reihe und bestens gelaunt wohnten sie dem Jawort bei.