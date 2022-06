Steckt in Shiloh Jolie-Pitt ein heimlicher Tanzprofi? Die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt sorgt mit einem YouTube-Video erneut für Begeisterung im Netz.

Erneut stellt Shiloh Jolie-Pitt (16) ihr Tanztalent unter Beweis. Auf YouTube hat der Choreograf Hamilton Evans unlängst ein Video veröffentlicht, in dem er mit seiner Tanz-Crew zu Doja Cats Hit "Vegas" performt. Auch die Tochter von Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58) ist in dem Clip zu sehen, der inzwischen bereits mehr als 230.000 Aufrufe generiert hat.

Lässig in schwarzer Jogginghose, XXL-Beatles-T-Shirt und Vans gekleidet, legt Shiloh darin ein paar beeindruckende Tanzbewegungen hin. Während im Hintergrund zwei weitere Tänzerinnen performen, steht die 16-Jährige während ihres Auftritts stets im Vordergrund und sucht selbstbewusst den Blick zur Kamera. Strebt das sonst so schüchterne Mädchen eine Karriere als Profitänzerin an?

Tanzen ist ihre Leidenschaft

Schon seit Monaten begeistert Shiloh Jolie-Pitt auf der Social-Media-Plattform TikTok regelmäßig mit neuen Tanzvideos, von denen zuletzt auch einige viral gegangen sind. Ihre Eltern, die von 2014 bis 2019 verheiratet waren, hätten "kein Problem damit, wenn sie Profi werden möchte", habe erst kürzlich ein Insider der "Us Weekly" verraten. Demnach besuche sie bereits seit ein paar Jahren Tanzkurse: "Shiloh liebt es zu tanzen."