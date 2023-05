Seit Ende März dieses Jahres sieht sich Marvel-Star Jonathan Majors Vorwürfen häuslicher Gewalt ausgesetzt, die er jedoch vehement bestreitet. US-Berichten zufolge soll er nun mit der Schauspielerin Meagan Good liiert sein.

Jonathan Majors (33) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Ein laufendes Gerichtsverfahren scheint ihn aber nicht davon abzuhalten, seinem Liebesleben angeblich neue Impulse zu geben, wie "TMZ" berichtet. Mit Verweis auf "Quellen mit direktem Wissen" vermeldet das US-Promi-Portal, dass sich der skandalumwitterte Schauspieler bereits seit einigen Wochen in einer noch "ziemlich frischen" Beziehung mit seiner Hollywood-Kollegin Meagan Good (41, "Shazam!") befinden soll.

Einem Augenzeugen zufolge mache Majors keine Anstalten, diese vermeintliche neue Liebschaft geheim zu halten. So seien die beiden vor wenigen Tagen etwa gemeinsam im Alamo Drafthouse Cinema in Los Angeles gesichtet worden, wo sie sich einen Kinofilm angesehen haben sollen.

Warum muss sich Jonathan Majors vor Gericht verantworten?

Dem aus Filmen wie "Creed III" und "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" bekannten Schauspieler wird übereinstimmenden US-Berichten zufolge vorgerworfen, in der Nacht zum 25. März 2023 angeblich eine Frau in seiner Begleitung angegriffen zu haben. In einem Statement der New Yorker Polizei hieß, dass die Frau nach einem Übergriff mit "leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Dies führte demnach zunächst zu einer zeitweiligen Verhaftung von Majors und zu einem Gerichtsprozess, der vor wenigen Tagen, am 9. Mai, begonnen hat. Seine Verteidigung plädierte erwartungsgemäß auf unschuldig und bezeichnete die Vorwürfe der Frau als "klare Lügen".

Trotz vehementer Beteuerung seiner Unschuld hat der Fall offenbar bereits schwerwiegende Konsequenzen für den Schauspieler, der als Bösewicht "Kang the Conqueror" Teil des Marvel-Universums ist. Unter anderem trennte sich Medienberichten zufolge seine Agentur von ihm, zudem habe er mehrere Filmrollen und Werbekooperationen verloren.