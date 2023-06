Sophia Thiel und ihr Partner Raphael Birchner gehen in Zukunft getrennte Wege. Das hat die 28-Jährige in ihrem Podcast bestätigt - und nennt Details zur Trennung.

Das Liebesglück von Sophia Thiel (28) ist nach rund dreieinhalb Jahren verpufft. Wie die Influencerin in der neuen Folge ihres Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja" bekannt gab, hat sie sich von ihrem langjährigen Partner Raphael Birchner getrennt. Etwa zur Hälfte der Episode "Aus der Bahn gleiten" öffnet sie sich ihrer Co-Moderatorin Paula Lambert (49) und der Community. "Und zwar haben Rapha und ich uns getrennt", erklärt der Social-Media-Star mit einer bedrückten Stimme.

Sophia Thiel auf Instagram:

Sophia Thiel nennt Trennung von Raphael Birchner "anders"

Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme sei alles noch sehr frisch, wie Thiel weiter berichtet. Die Entscheidung der Trennung sei erst am Vortag gefallen. Dennoch sei es kein spontaner Entschluss gewesen: "Das war ein Prozess, der sich wirklich angebahnt hat." Birchner sei erst Thiels zweiter Partner gewesen. Die jetzige Situation sei jedoch "anders" als mit ihrem damaligen Freund.

"Es gab keine Situation X, die alles zerstört hat", ist sich die Sportlerin sicher. Deshalb fühle sich alles sehr "komisch" an, Thiel würde ihre Entscheidungen häufig "hinterfragen". Ihre Gefühle würden momentan "Achterbahn fahren". Gemeinsam präsentierte das Ex-Paar erst Anfang des Jahres seine gemeinsame Wohnung in Berlin. Dort werde Thiel nun vorerst alleine bleiben. "Es ist halt einfach schade", gibt sie offen zu.

"Die letzten Monate waren emotional sehr schwierig"

In ihrer Instagram-Story spricht die 28-Jährige die Situation ebenfalls an. "Die letzten Monate waren emotional sehr schwierig", richtet sie sich darin an ihre Follower. Genaue Details zur Trennung sind bislang nicht bekannt, Thiel erwähnt lediglich, die beiden hätten sich "auseinander entwickelt".