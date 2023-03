Motsi Mabuse wird offenbar bald König Charles treffen. Bei seinem Besuch in Berlin soll sie mit ihrem Ehemann zum Staatsbankett kommen.

Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) am 29. März für König Charles III. (74) und dessen Ehefrau Camilla (75) ein Staatsbankett im Berliner Schloss Bellevue ausrichtet, soll auch "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (41) dabei sein. Die 41-Jährige sagte der "Bild"-Zeitung: "Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen."

Sie freuten sich sehr "auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus. 'Strictly Come Dancing' im Buckingham Palace wäre ein Traum", fügte Mabuse, die seit 2017 mit Evgenij Voznyuk (39) verheiratet ist, hinzu.

König Charles ist ein Fan

Motsi Mabuse ist nicht nur in Deutschland ein Star. Seit 2019 ist sie auch in der Jury der britischen Originalsendung von "Let's Dance", "Strictly Come Dancing". Charles und Camilla sollen große Fans der Show sein. Erst im vergangenen Jahr wurde gemunkelt, dass eine Live-Episode im Buckingham Palast gedreht wird. Laut "The Sun" soll es damals Gespräche zwischen BBC und den Royals gegeben haben. Berichten zufolge wollten Charles und Camilla die Ausgabe sogar selbst moderieren und auch einen Tanz aufs Parkett bringen. Realisiert wurden diese Pläne bislang allerdings noch nicht. Vielleicht hilft das Treffen in Berlin dem Projekt auf die Sprünge?

Royals in Berlin und Hamburg

Der britische Monarch wird gemeinsam mit Königsgemahlin Camilla am 29. März in Berlin ankommen - und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (61) mit militärischen Ehren begrüßt werden. In einer Videobotschaft hatte Steinmeier vorab erklärt: "Es ist mir eine große Freude, dass wir König Charles und seine Gemahlin Camilla Ende März zu einem Staatsbesuch willkommen heißen dürfen".

Laut Bundespräsidialamt ist das Staatsbankett für den Abend des 29. März im Schloss Bellevue angesetzt. Am darauffolgenden Tag werde Charles III. in Berlin und Brandenburg Termine wahrnehmen, bevor der Monarch am dritten Tag seiner Deutschlandreise mit Bundespräsident Steinmeier nach Hamburg reisen soll.