Beim Dreh für einen neuen Kinofilm wurde Sydney Sweeney von einer großen Spinne gebissen. Alles ging gut aus, doch im ersten Moment dachte die Schauspielerin, dass sie sterben würde.

Ab dem 18. Januar 2024 ist Sydney Sweeney (26) in der romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt" im Kino zusehen. Der Dreh war teils aber wohl so gar nicht romantisch, wie der "Euphoria"-Star jetzt berichtet. Da Sweeney von einer Riesenkrabbenspinne gebissen wurde, dachte sie sogar, dass sie sterben müsse.

"Dramatische Entscheidung für eine Rom-Com"

Ihr sei vor den Aufnahmen für die Filmszene gesagt worden, dass die Spinne trainiert worden war, erklärt die 26-Jährige in der "The Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon (49), wie in einem Ausschnitt beim US-Promi-Portal "TMZ" zu sehen ist. Da schon gedreht wurde, hätten ihre Kolleginnen und Kollegen zunächst nicht realisiert, dass sie wirklich gebissen worden war. Die anderen hätten wohl zunächst gedacht, dass sie mit ihrem Spiel "eine wirklich ernsthafte, dramatische Entscheidung für eine Rom-Com" getroffen habe, kann sie offenbar kaum glauben.

Sie habe geschrien und nur ihr Co-Star Glen Powell (35) habe realisiert, dass das Ganze nicht gespielt war. Fallon zeigt auch Material von dem Vorfall. "Sie beißt mich! Sie beißt mich! Sie beißt mich wirklich!", kreischt Sweeney in dem Ausschnitt. Die Schauspielerin erklärt dem Moderator: "Ich dachte, ich würde sterben."

Sydney Sweeney wird wirklich zu Spider-Woman

So erschreckend das Ganze im ersten Augenblick vor allem für Sweeney war, so humorvoll ging das Team offenbar mit dem Vorfall um. Ein Sanitäter vermerkte: "Sydney Sweeney (Abteilung Besetzung) von Spinne gebissen, jetzt Spider-Woman". Zu diesem Zeitpunkt hätten ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die Crew keine Ahnung von "Madame Web" gehabt, erzählt die Schauspielerin. In dem Superheldenfilm wird sie ab 14. Februar 2024 tatsächlich als Julia Carpenter/Spider-Woman im Kino zu sehen sein.