Bewahrheiten sich die Gerüchte um ein Ehe-Aus nun doch? Wie mehrere Medien berichten, soll die Ehefrau von Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, die Scheidung eingereicht haben.

Bewahrheiten sich die Gerüchte um das Ehe-Aus von Sylvester Stallone (76) und Jennifer Flavin (54) nun doch? Wie "Page Six" und "TMZ" erfahren haben wollen, hat Flavin offiziell die Scheidung gefordert. Demnach hat das ehemalige Model die Papiere angeblich nach 25 Jahren Ehe bereits am 19. August in Palm Beach County eingereicht. Der Schauspieler gab über eine Sprecherin ein Statement ab, das "TMZ" vorliegt: "Ich liebe meine Familie. Wir sprechen diese persönlichen Probleme einvernehmlich und privat an."

Wie "TMZ" außerdem berichtet, scheint auch die Vermögensaufteilung ein Problem zu werden. Demnach soll Flavin fordern, dass Stallone mit sofortiger Wirkung nicht mehr auf das gemeinsame Vermögen zugreifen kann. Nur so werde sichergestellt, dass das gemeinsame Geld gerecht aufgeteilt werden könne, heißt es angeblich in den Scheidungspapieren. Eine offizielle Bestätigung fehlt bislang.

Tattoo seiner Frau bereits überstochen

Die Gerüchteküche um ein mögliches Ehe-Aus brodelte schon länger. Erst kürzlich ließ der Hollywood-Star ein großes Tattoo auf seiner rechten Schulter, ein Porträt seiner Frau, bearbeiten. Mittlerweile ist dort das Antlitz des Hundes Butkus aus dem Film "Rocky" zu sehen. Eine Sprecherin Stallones erklärte die Aktion damit, dass der Schauspieler das Tattoo seiner Frau erneuern lassen wollte, dies aber nicht ansprechend aussah und schließlich ganz überstochen werden musste.

Auch ein Instagram-Post von Flavin ließ Beobachter kürzlich aufhorchen. Zu einem Foto mit ihren Töchtern schrieb sie am 10. August: "Die Mädchen sind meine Priorität. Nichts anderes ist wichtig. Wir vier für immer." Zudem folgt Flavin dem Schauspieler seit einigen Tagen nicht mehr.

Stallone und Falvin heirateten 1997. Sie haben drei gemeinsame Töchter: Sophia (25), Sistine (24) und Scarlet (20).