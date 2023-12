Zu ihrem 59. Geburtstag lässt sich Teri Hatcher von ihrer Kollegin Jane Fonda inspirieren. Diese hatte vor 26 Jahren an ihrem 59. Geburtstag über eine Erkenntnis in ihrem Leben gesprochen, die Hatcher nun mit in ihr neues Lebensjahr nehmen möchte.

Teri Hatcher blickt an ihrem 59. Geburtstag (8. Dezember) positiv in die Zukunft und lässt sich von Jane Fonda (85) inspirieren. In ihrer Instagram-Story teilte der "Desperate Housewives"-Star ein TikTok-Video, in dem Fonda darüber spricht, mit 59 Jahren entschieden zu haben, "bewusst zu leben". In dem Interview mit dem "Absolutely Not"-Podcast erzählte die mittlerweile 85-Jährige, dass sie angefangen habe, bewusster zu handeln. Gedanken wie "Ich will besser werden. Ich möchte ein besserer Mensch sein. Ich möchte, dass sie weiß, dass ich sie liebe. Ich möchte, dass sie einfach die Dinge tut, die man tun möchte, damit man sie nicht bereut" haben in Fondas Leben dazu geführt, dass sie heute "ziemlich glücklich" sei.

Teri Hatcher ist begeistert von dieser Einstellung und schrieb zu dem Video: "Ziemlich toller Ratschlag, um mein 59. Lebensjahr zu beginnen! Danke Jane Fonda." Das ehemalige "James Bond"-Girl teilt die Meinung ihrer älteren Kollegin, in ihrem Alter nochmal auf die eigene Vergangenheit zu blicken sowie sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die nächsten Jahre verbringen möchte.

Rührende Worte an ihre Tochter

In einer Instagram-Story, die "People" vorliegt, bedankte sich Teri Hatcher auch bei ihrer Tochter Emerson Tenney (26) für die Wünsche zum Geburtstag. Sie teilte ein Foto, auf dem sie Emerson als Kind im Arm hat und schrieb dazu: "Ich fühle mich nicht 23 Jahre älter als bei der Aufnahme dieses Fotos, aber ich bin es." Weiter heißt es: "Ich habe 26 Jahre mit diesem wunderbaren Menschen geteilt und ich bin so dankbar für meine Erfahrung als Mutter und dafür, dass ich auf diesem erstaunlichen Planeten lebe", fügte die "Superman"-Schauspielerin hinzu. "Ich freue mich auf die kommenden Jahre, bringe die Weisheit des Alters mit und schaffe jeden Tag das Beste, wozu ich fähig bin."