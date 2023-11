Auch deutschen Fußballfans war sein Name ein Begriff: Der ehemalige englische Nationaltrainer Terry Venables (1943-2023) ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie unter anderem die "BBC" unter Berufung auf ein Statement der Familie des Verstorbenen meldet. Details zur Todesursache sind bisher nicht genannt worden.

Venables trainierte die englischen Three Lions während der Heim-Europameisterschaft 1996. Das Team scheiterte nach einem denkwürdigen Spiel erst im Halbfinale und nach Elfmeterschießen am späteren Europameister Deutschland. Ab 2006 kehrte Venables für ein Jahr als Co-Trainer zum Nationalteam zurück.

Zuvor hatte er als Coach auf Vereinsebene unter anderem den FC Barcelona und Tottenham Hotspur betreut. Mit den Katalanen gewann er 1985 die spanische Meisterschaft, Tottenham führte er 1991 zum Sieg im FA Cup. Nach seiner Zeit als Trainer der Three Lions war Venables für ein Jahr verantwortlich für die australische Fußballnationalmannschaft.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines wunderbaren Ehemanns und Vaters, der gestern nach langer Krankheit friedlich gestorben ist", heißt es im Statement der Familie des Verstorbenen, das der "BBC" vorliegt. Venables' ehemaliger Verein Tottenham wird vor dem heutigen Heimspiel in der Premier League zum Gedenken an den Verstorbenen eine Schweigeminute einlegen. Die Spieler werden zudem mit Trauerflor auflaufen.

Auch viele ehemalige Fußballprofis von der Insel kondolierten. "Ich bin am Boden zerstört zu erfahren, dass Terry Venables gestorben ist. Der beste und innovativste Trainer, für den ich spielen durfte", schrieb etwa Ex-England-Kapitän Gary Lineker (62) auf X (ehemals Twitter).

Extremely sad news the great Terry Venables has passed away. RIP Boss. I owe you so much. You were amazing. 🙏🏻🥲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ❤️