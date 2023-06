Thomas Hayo sendet Heidi Klum liebevolle Grüße zum 50. Geburtstag. Dabei schwärmt er auch von ihrem "unendlich positiven Geist" und ihrer "seltene Fähigkeit, wirklich im Moment zu leben".

Creative Director Thomas Hayo (54) sendet Model, Moderatorin und Unternehmerin Heidi Klum (50) Glückwünsche zum 50. Geburtstag. "Meine liebste Heidi, ich wünsche dir den glücklichsten aller Geburtstage!", beginnt er seinen liebevollen Post auf Instagram.

"Du hast dich nie darum gekümmert, was andere sagen"

Zu einem Videoclip, der die beiden beim Tanzen zeigt, schreibt der Deutsche, der wie Klum vor allem in den USA lebt und arbeitet: "Wow, 50 Jahre, von denen wir schon mehr als die Hälfte befreundet sind! Und in all dieser Zeit hat sich dein unendlich positiver Geist und deine seltene Fähigkeit, wirklich im Moment zu leben, nie verändert", schwärmt er von der "Germany's next Topmodel"-Chefin.

Doch damit nicht genug: "Du hast dich ganz sicher immer in deinem eigenen Takt bewegt, hast dich nie darum gekümmert, was andere sagen, hast dich auf Schritt und Tritt amüsiert und immer dafür gesorgt, dass du alles in vollen Zügen genießt", setzt er seine Lobeshymne fort.

"Willkommen in den 50ern! Lass uns feiern, uns auf all die neuen Abenteuer freuen, die vor uns liegen, und vor allem lass uns immer weiter tanzen...", schließt er seine Nachricht.

Gemeinsam bei "GNTM"

Heidi Klum und Thomas Hayo waren schon befreundet, als es "GNTM" noch gar nicht ab, wie einer seiner Instagram-Stories ebenfalls zu entnehmen ist. In den Staffeln 6 bis 13 der Model-Castingshow nahm er als Co-Juror an ihrer Seite Platz. Seither hat er immer wieder Gastauftritte in der TV-Show.