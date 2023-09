Anfang des Jahres trauerten Heidi Klum und Tom Kaulitz um drei geliebte Hunde. Nun zieht neues tierisches Leben bei dem Paar ein. Das Model hat dem Musiker zwei Welpen zum Geburtstag geschenkt. Darauf vorbereitet war er allerdings nicht.

Heidi Klum (50) hat ihren Mann Tom Kaulitz (34) mit einem besonderen Geburtstagsgeschenk überrascht. Zum 34. schenkte sie dem Tokio-Hotel-Musiker gleich zwei Hundewelpen. Damit zieht wieder tierisches Leben in die Villa in Los Angeles ein. In den ersten Monaten dieses Jahres hatte die Familie den Tod von gleich drei geliebten Hunden verkraften müssen.

Zwei neue Welpen

Das Model postete auf seiner Instagramseite ein Foto von Tom Kaulitz und dem tierischen Nachwuchs. Dazu schrieb die vierfache Mutter: "Wenn er dir sagt, dass er nicht bereit für einen neuen Welpen ist und du ihn an seinem Geburtstag mit zwei überraschst." Offensichtlich hat sie damit einen Volltreffer gelandet: Der Musiker lächelt auf dem Foto und streichelt die beiden Hunde selig. Das Paar ist seit 2018 zusammen und seit 2019 verheiratet. Beide Stars lieben Hunde.

Drei Hunde starben in diesem Jahr

Im April hatte Heidi Klum noch auf die Follower-Frage "Bekommt ihr einen neuen Hund?" gesagt: "Das weiß ich noch nicht, das war echt schwer für uns alle." Damals verriet sie auch, wie tragisch der Abschied von dem Irischen Wolfshund Anton war: "Anton ist in meinen Armen gestorben. Das war echt ganz, ganz schlimm." Er war der dritte Vierbeiner, von dem sich die Familie Anfang des Jahres binnen kürzester Zeit trennen musste. Anfang Februar hatten Heidi Klum und ihr Ehemann mitgeteilt, dass ihr Hund Capper gestorben sei. Wenige Wochen später verstarb Stitch, der nur vierjährige Hund von Kaulitz' Zwillingsbruder Bill.