Rapper Snoop Dogg ist am vergangenen Wochenende für ein spontanes Match in den Wrestling-Ring gestiegen - und triumphierte vor über 80.000 Zuschauern in Los Angeles.

In Los Angeles fand am vergangenen Wochenende die WWE-Veranstaltung WrestleMania 39 statt. Rapper Snoop Dogg (51) war an dem Event in seiner Heimatstadt eigentlich als Co-Moderator beteiligt, doch nach einer Verletzung von Wrestling-Star Shane McMahon (53) stieg der 51-Jährige kurzerhand selbst in den Ring - und siegte gegen Profi-Wrestler und Reality-TV-Star Mike "The Miz" Mizanin (42).

Knockout mit zwei rechten Haken

Als McMahon in dem Kampf vor über 80.000 begeisterten Fans mit einer schweren Oberschenkelverletzung zu Boden ging, betrat Snoop Dogg spontan den Ring, und streckte dessen Gegner mit einem krachenden rechten Haken nieder. Ein zweiter Schlag beförderte The Miz auf die Bretter, wo die Wrestling-Ikone bewusstlos liegenzubleiben schien. Schon nach wenigen Sekunden hatte Snoop Dogg so sein erstes professionelles Wrestling-Match gewonnen.

Der Rapper gilt als großer Wrestling-Fan, und war nicht zum ersten Mal bei einem WWE-Event dabei. An einem Kampf nahm Snoop Dogg allerdings noch nie zuvor teil. An WrestleMania 39, das über zwei Tage mehr als 160.000 Fans ins SoFi Stadium in Los Angeles lockte, war die Musik-Legende unter anderem als Moderator und sogenannter Match Maker beteiligt. Auch ist die Musik-Legende Mitglied der WWE Hall of Fame.