Die besten Discounter Angebote der kommenden Woche

Jede Woche neu: Wir wählen die attraktivsten Discounter Angebote von Lidl, Aldi Nord und Co. aus und stellen Ihnen die besten Produkte übersichtlich in der Bildershow vor.

Aldi Angebote nächste Woche

Bei Aldi gibt es in der nächsten Woche zahlreiche Angebote für Superbowl-Fans: Aldi Süd hat coole NFL-Hoodies im Angebot, während die Aldi-Angebote bei Aldi Nord alles für eine Super Bowl-Party bieten: Tassen, Becher und Teller! Daneben ist bei Aldi Nord ein Brotbackautomat im Angebot, außerdem diverse praktische Dinge für Küche und Esstisch wie zum Beispiel ein Ständer mit Servier-Platten. Unter den Angeboten bei Aldi Süd ist zudem ein Messerset, ein Messer-Schleifer und ein Indoor-Grill.

Lidl Angebote nächste Woche

Für werdende Eltern gibt es in der nächsten Woche spannende Angebote bei Lidl: Ein Baby-Bett zum anstellen an das Eltern-Bett, ein Badewannen-Einsatz, außer dem ein Nachziehtier mit Spieluhr für etwas ältere Kinder. Daneben gibt es bei Lidl einige reizvolle Angebote im Sport-Bereich: Mit Hantelbank, Box-Sack und Yoga-Utensilien kann man sich das Fitness-Studio nach Hause holen!

So sind Sie immer über aktuelle Schnäppchen informiert und bekommen einen Überblick über die besten Discounter Angebote der nächsten Woche!

Die besten Lidl-Angebote

Lidl ist einer der größten Discounter in Deutschland und begeistert seine Kunden jede Woche mit neuen Lidl-Angeboten. Ob Akkuschrauber, Bettwäsche oder Reisen: In den Filialen und bei Lidl online können Sie hochwertige Produkte zu Aktionspreisen kaufen.

Die neuen Produkte gibt es ab montags und donnerstags zu kaufen, die Öffnungszeiten variieren je nach Ort und Geschäft. Und falls Sie einen Lidl-Gutschein besitzen, können Sie diesen direkt für das nächste Schnäppchen einsetzen! Die besten Angebote bei Lidl finden Sie jetzt in unserer Bildershow!

Sie interessieren sich für Produkte, die es das erste Mal oder saisonbedingt wieder in die Regale von Supermärkten und Discountern schaffen? Lesen Sie hier mehr dazu, welche neuen Produkte es jetzt im Sortiment der Supermärkte gibt.

Attraktive Schnäppchen bei Aldi Nord und Aldi Süd

Aldi Süd und Aldi Nord zählen ebenso zu den großen Discountern, die ihren Kunden preiswerte Lebensmittel und erschwingliche Haushaltsutensilien bietet.

Von günstigen Matratzen über Computer bis hin zu Kinderkleidung oder Werkzeug: Bei Aldi werden sie garantiert fündig. Und mit Aldi Talk, Aldi Reisen und Aldi Foto hält der Discounter mit den vier Buchstaben viele zusätzliche Services für Sie bereit. Sogar die Designerin Jette Joop designt für Aldi nun Kleidung zu günstigen Preisen.

Die neuesten Aldi-Angebote können Sie jede Woche im neuen Prospekt ansehen oder bei Aldi online direkt einsehen. Ganz neu ist, dass Aldi jetzt auch Werbung im Fernsehen schaltet. In unserer Bildershow finden Sie die attraktiven Angebote bei Aldi Nord und Aldi Süd der kommenden Woche!

Angebote bei Netto und Penny

Neben Lidl und Aldi gehören auch Penny und Netto zu den Discountern, die Woche für Woche günstige Schnäppchen anbieten. Im Penny-Prospekt und online können Kunden die besten Angebote der Woche einsehen. Dies gilt auch für die Netto-Angebote, die wöchentlich neu sind. Die Bandbreite der Discounter wird dabei immer größer: Beliebte Lebensmittel wie Nudeln, Schokolade und Markenprodukte wie Coca-Cola gibt es ebenso zu kaufen wie Werkzeug, Fahrräder oder Sportkleidung.

Kaufland mit preiswerten Angeboten

Sie suchen günstige No-Name-Ware, wollen aber auch nicht auf Ihre liebsten Markenprodukte verzichten? Dann finden Sie Ihr Glück bei Kaufland. Denn die Einzelhandelskette mit ihren mehr als 1150 Filialen in ganz Europa bietet für den täglichen Einkauf und darüber hinaus zahlreiche Waren. Wie supermarktblog.com berichtet, soll es in manchen Märkten sogar bis zu 60.000 verschiedene Artikel und Produkte geben. Wie bei der günstigen Discounter-Konkurrenz bringt Kaufland seine Angebote unter anderem jeden Donnerstag.

Die besten Produkte

Häufig richten sich die Aldi und Lidl Angebote nach Region und vor allem nach den Jahreszeiten. So werden im Frühjahr, vor allem im Februar und März, häufig Gartenartikel beworben. Wenn das Jahr voranschreitet, kommen im April, Mai oder Juni häufig Sommerprodukte und Outdoor-Artikel ins Sortiment. Oft finden Sie dann Angelzubehör, Rasenmäher oder Planschbecken im Angebot.

Im Juli und August können Sie dann Schnäppchen machen rund um Bademode, Sport oder Spielzeug für Kinder. In den Herbstmonaten September und Oktober machen viele Menschen ihr Auto und auch das Heim winterfest. Autozubehör und Werkzeug stehen daher oft auf dem Programm. Der November und Dezember stehen ganz klar unter dem Motto Weihnachten. Vor allem Schmuck, Spielsachen und technische Geräte wie Fernseher, Smartphones und Computer werden dann vermutlich in verschiedenen Prospekten im Angebot sein.

Wöchentliche Angebote

Doch warten Sie nicht zu lange beim Besorgen der Schnäppchen. Die Angebote von Lidl & Co. sind meist nur in einer bestimmten Auflage verfügbar. Sollte diese vergriffen sein, kommt auch keine neue Ware mehr in die Läden. In den meisten Prospekten ist dies auch mit dem Satz: "Solange der Vorrat reicht." gekennzeichnet.

Hier geht's zur Vorschau mit den Angeboten von Lidl, Aldi, Penny, Netto und Co. für die kommende Woche! Alle Angaben ohne Gewähr.