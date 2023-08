Beyoncé begeistert mit ihrer aktuellen Tour viele Fans - darunter auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die bedankte sich sogar bei der Sängerin für einen "lustigen Date-Abend".

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58) hat mit ihrem Mann Douglas Emhoff (58) eine Date-Night beim Konzert von Beyoncé (41) verbracht.

"Danke für einen lustigen Date-Abend"

Auf ihrer Instagramseite postete die Politikerin ein Pärchenfoto und schrieb dazu: "Danke für einen lustigen Date-Abend, Beyoncé". Die Vizepräsidentin trug ein mit goldenen Pailletten besetztes Hemd von LaQuan Smith für den Abend beim "Renaissance World Tour"-Konzert in Landover ( Maryland). Dazu kombinierte sie eine weiße Hose mit weitem Bein und dazu passende goldene spitze Schuhen. Emhoff entschied sich für einen schwarzen Blazer über einem weißen Hemd und einer dunklen Hose mit dunkelblauen Turnschuhen.

Harris hat diesen Sommer mit ihren Style-Momenten schon einige Male für Aufsehen gesorgt. Vergangenen Monat etwa erschien die Spitzenpolitikerin in New Orleans in einem weißen Anzug von Sergio Hudson. Allerdings trug Moderatorin Sunny Hostin (54) fast genau dasselbe Outfit.

Kamala Harris und der Rechtsanwalt Emhoff sind seit 2014 verheiratet. Am 22. August feiern sie ihren neunten Hochzeitstag.