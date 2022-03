Dramatische Flugreise bei Miley Cyrus: Das Flugzeug der Sängerin ist offenbar in einen "heftigen Sturm" geraten und "vom Blitz getroffen" worden, wie sie auf Instagram berichtet.

Miley Cyrus (29) hat offenbar einen Horrorflug hinter sich. Auf Instagram berichtet die Sängerin von ihrer Reise nach Asunción, die vorzeitig abgebrochen werden musste. Der Grund: "Unser Flugzeug geriet unerwartet in einen heftigen Sturm und wurde von einem Blitz getroffen", schreibt sie auf Instagram. Dazu teilt sie ein Video aus dem Flugzeuginneren, in dem ein Fenster von außen plötzlich hell erleuchtet wird. Ein weiteres Foto zeigt einen deutlichen Blechschaden.

Cyrus gibt jedoch Entwarnung: "Meine Crew, Band, Freunde und Familie, die alle mit mir gereist sind, sind nach einer Notlandung in Sicherheit." Die Reise nach Paraguay sei jedoch gecancelt worden, schreibt sie weiter und versieht ihren Kommentar mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens.

Festival in Paraguay vorerst abgesagt

Die Sängerin wäre in der Hauptstadt Paraguays beim Asuncionico-Festival aufgetreten. Aufgrund massiver Überschwemmungen haben die Veranstalter via Twitter ohnehin den ersten Konzerttag abgesagt. Ob weitere Konzerte stattfinden, ist demnach noch unklar. Neben Cyrus wären unter anderem Auftritte von den Foo Fighters, Doja Cat (26) und Machine Gun Kelly (31) am ersten Festival-Tag geplant gewesen.