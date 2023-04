Sein Auftritt beim Krönungskonzert für König Charles III. ist für Lionel Richie eine "Ehre" und "Überraschung". Für den Sänger stellt das Event alles in den Schatten.

Lionel Richie (73) kann es kaum fassen, dass er beim Konzert zur Krönung von König Charles III. (74) auf der Bühne stehen darf. "Ich meine, man steigt nicht in das Geschäft ein und sagt: 'Weißt du was? Ich werde bei der Krönung des Königs dabei sein'", zitiert ihn das US-Magazin "People". Der Sänger tritt am 7. Mai 2023 auf Schloss Windsor auf - einen Tag nach der Krönungszeremonie in Westminster Abbey.

Lionel Richie hebt gegenüber "People" drei Aspekte heraus, die ihm durch den Kopf gehen, wenn er an das Konzert denkt. "A: Es ist eine Überraschung. B: Was für eine Ehre. C: Die Tatsache, dass er von all den Namen, die er dafür hätte haben können, meinen Namen genannt hat."

Krönungskonzert ist "das Größte"

Für ihn sei der Krönungs-Gig ein Ereignis, das aus seiner Sicht alles in den Schatten stellt, was große Kolleginnen und Kollegen aus seiner Generation erreicht haben. "Es ist mir egal, was ihr denkt, was Michael Jackson getan hat. Es ist mir egal, was ihr denkt, was Prince getan hat. Es ist mir egal, was ihr denkt, was Madonna getan hat. Nichts wird so sein wie das hier". Für Richie ist der royale Auftritt "das Größte".

Richie kennt den "wunderbaren Menschen" Charles schon länger

Der US-Sänger und der neue britische König kennen sich schon seit vielen Jahren. Lionel Richie ist seit 2019 Botschafter für The Prince's Trust. Die Wohltätigkeitsorganisation gründete Charles 1976, damals noch als britischer Thronfolger.

"Ich freue mich wirklich, dass er jetzt König ist", erklärt Richie über den lang als "ewigen Thronfolger" verspotteten Royal. "Er hat die Rolle des Prinzen schon lange inne, aber ich bin gespannt, was er jetzt in Bezug auf seine Herrschaft ändern wird", so Richie weiter. "Außerdem kenne ich ihn als einen wunderbaren Menschen".

Take That und Katy Perry dabei - Adele und Elton John nicht

Neben Lionel Richie werden am 7. Mai mehrere hochkarätige Stargäste auftreten. Zugesagt haben unter anderem Take That und Andrea Bocelli (64). Mit Katy Perry (38) ist ein weiterer US-Popstar dabei, auch sie ist Botschafterin des Prince's Trust.

Viele große Namen wie Elton John (76), Adele (34), Harry Styles (29) oder die Spice Girls sollen wegen Terminüberschneidungen abgesagt haben.