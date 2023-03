Andrew Lloyd Webbers ältester Sohn Nicholas ist lebensbedrohlich an Magenkrebs erkrankt. Sein Vater verpasst deshalb die Broadway-Premiere seines Musicals "Bad Cinderella".

Andrew Lloyd Webbers (74) Sohn Nicholas (43) ist schwer an Krebs erkrankt. "Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein ältester Sohn Nick lebensgefährlich erkrankt ist", sagte der Musical-Komponist in einem Statement, das "The Hollywood Reporter" vorliegt.

"Wie meine Freunde und meine Familie wissen, kämpft er seit 18 Monaten gegen Magenkrebs", so Andrew Lloyd Webber weiter. "Nun liegt Nick im Krankenhaus. [...] Wir beten alle dafür, dass Nick die Kurve kriegt", heißt es weiter in der Erklärung. "Er kämpft tapfer mit seinem unbeugsamen Humor, aber im Moment ist mein Platz bei ihm und seiner Familie."

Andrew Lloyd Webber verpasst Broadway-Premiere seines Musicals

Da er bei seinem Sohn in der Klinik weilt, verpasst Andrew Lloyd Webber die Broadway-Premiere seines neuen Musicals. "Bad Cinderella" wird am Donnerstag sein Debüt in New York feiern. "Ich werde nicht in der Lage sein, die wunderbare Besetzung, die Crew und das Orchester am Eröffnungsabend anzufeuern", ließ der Komponist ausrichten. Die Vorpremieren der Aufführung hatte er aus diesem Grund bereits verpasst.

"Bad Cinderella" ist eine Neuinterpretation des klassischen Märchens mit einem Buch von Emerald Fennell (37), die für das Skript ihres Films "Promising Young Woman" den Oscar gewann. Unter dem Namen "Cinderella" lief das Musical bereits von 2021 bis 2022 am Londoner West End.

Nicholas Lloyd Webber ist selbst als Komponist tätig, darunter für Filme und Serien wie die BBC-Produktion "Love, Lies and Records". Als Ko-Produzent der Plattenaufnahme der Londoner Produktion von "Cinderella" wurde er für einen Grammy nominiert.