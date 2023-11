Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben offenbar ein kinderfreies Wochenende genossen. Die beiden haben am Samstagabend das Las-Vegas-Konzert von Katy Perry (39) besucht. Dass die beiden sich unter das Publikum gemischt haben, ist natürlich auch einigen Konzertbesuchern nicht entgangen, die das Paar gefilmt haben.

Auf X (ehemals Twitter) kursieren gleich mehrere Videoclips, auf denen Harry und Meghan Hand in Hand und mit Sicherheitspersonal um sich herum durch die Zuschauerränge schlenderten. Beide trugen schwarze Outfits, Harry ein Hemd und Meghan ein Pailletten-Oberteil mit Blazer.

Das Paar wurde im VIP-Bereich des Resorts World Theatre untergebracht, wo Berichten zufolge auch Céline Dion (55) gesessen haben soll.

