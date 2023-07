Albert Maier geht nach zehn Jahren bei "Bares für Rares" in den Ruhestand. Damit ist nur noch eine Expertin der ersten Stunde bei der Trödelshow dabei. Diese Gutachter stehen Horst Lichter aktuell zur Seite.

Unter den Tränen von Moderator Horst Lichter (61) hat sich Albert Maier (73) verabschiedet. Am Sonntag (9. Juli) lief die letzte Folge von "Bares für Rares" mit dem Kunstexperten. Der 73-Jährige verlässt aus Altersgründen die beliebte Trödelshow.

Maier gehörte zur Ur-Besetzung und war schon seit dem Start von "Bares für Rares" 2013 dabei. Aktuell sind diese Sachverständigen bei der Erfolgssendung im Einsatz.

Heide Rezepa-Zabel: Das einzige verbliebene Urgestein

Heide Rezepa-Zabel (57) ist nach Albert Maiers Aus die einzige aus der Experten-Riege, die seit Folge eins mit dabei ist. Die studierte Kunsthistorikerin und ausgebildete Diamantgutachterin ist bei "Bares für Rares" vor allem für die Bewertung von Schmuck zuständig. In dieser Funktion arbeitet die Westfälin auch jenseits der Kamera. 2019 war sie zudem in der Talkshow "Maischberger" als Expertin zur Bewertung des Juwelendiebstahls im Dresdner Grünen Gewölbe aktiv.

Sven Deutschmanek bis Wendela Horz: Mehr Experten für "Bares für Rares"

Sven Deutschmanek (47) ersetzte in der zweiten Staffel Oliver Kircher (52), der nach nur einer Staffel der Sendung wieder den Rücken kehrte. Wie sein Vorgänger ist er eher auf neuere Objekte spezialisiert, auf Design und Spielzeug. Anders als die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen bei "Bares für Rares" studierte Sven Deutschmanek nicht Kunstgeschichte. Der gelernte KfZ-Mechaniker eignete sich sein Wissen autodidaktisch über etliche Flohmarktbesuche an. In Schieder-Schwalenberg im Kreis Lippe betreibt er ein Antiquitätengeschäft.

Detlev Kümmel (55) ist wie Sven Deutschmanek Autodidakt und eher auf Design und Technik als auf Kunst spezialisiert. Der gelernte Werkzeugmechaniker stieß 2016 zu "Bares für Rares". Davor war er in diversen Formaten wie "Der Trödeltrupp" zu sehen. Der Lüdenscheider betreibt eine Galerie für moderne Kunst und Antiquitäten in seiner Heimatstadt. In seiner Freizeit unterrichtet er diverse Kampfsportarten.

Ebenfalls seit 2016 ist Colmar Schulte-Goltz (50) dabei. Er stammt aus einer Familie, die seit vier Generationen Kunst sammelt. In dieser Tradition studierte er Kunstgeschichte, danach war er eine Zeit lang Dozent an der Universität Bochum. In Essen betreibt Schulte-Goltz zwei Galerien.

Wendela Horz (53) stieg 2017 bei "Bares für Rares" ein. Wie Urgestein Heide Rezepa-Zabel ist sie Schmuckexpertin, wechselt sich in dieser Funktion mit ihr ab. In der deutschen Edelsteinstadt Idar-Oberstein lernte Horz ihr Handwerk als Gemmologin. 2020 stellte die freie Sachverständige beim Shoppingsender "QVC" ihre eigene Schmuckkollektion vor.

Die Neuesten: Friederike Werner und Bianca Berding

Friederike Werner (*1962) und Bianca Berding (46) sind die neuesten festen Mitglieder in der Experten-Riege von "Bares für Rares". Beide nahmen 2019 ihren Dienst auf. Friederike Werner studierte Kunstgeschichte und Ägyptologie, ihre Spezialgebiete bei Horst Lichter sind Gemälde und Skulpturen. Die studierte Kunsthistorikerin Berding war zwei Jahre hinter den Kulissen als Redakteurin aktiv, bis sie den Sprung vor die Kamera schaffte.

Am 12. Juni 2023 feierte zudem Patrick Lessmann sein Debüt. Der Schmuckexperte, der Heide Rezepa-Zabel und Wendela Horz entlasten soll, wird auf der offiziellen "Bares für Rares"-Seite des ZDF aber (noch) nicht als Experte geführt.