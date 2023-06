Nach drei Eventfilmen Ende 2022 hält RTL an dem Konzept der 90-Minüter von "Alarm für Cobra 11" fest. 2024 sollen gleich sechs abendfüllende Fälle der Autobahnpolizisten um Erdoğan Atalay gezeigt werden.

RTL setzt bei "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" weiter auf Fälle in Spielfilmlänge. Wie der Sender am Dienstag mitteilt, sind sechs neue Filme geplant. Sie sollen 2024 ausgestrahlt werden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. "Cobra 11"-Urgestein Erdoğan Atalay (56) wird darin wie gehabt Polizeikommissar Semir Gerkhan verkörpern. An seiner Seite wird wieder Pia Stutzenstein (33) zu sehen sein. Seit 2020 spielt sie Gerkhans Kollegin Vicky Reisinger.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ging 2021 nach 48 Staffeln zu Ende. Im selben Jahr gab RTL bekannt, das Erfolgsformat künftig in Form von Spielfilmen fortsetzen zu wollen.

Erfolgreicher Testlauf mit drei Filmen

Im Oktober und November 2022 starteten dann die ersten drei Teile von "Alarm für Cobra 11" als 90-Minüter. Zunächst auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+, im Januar kamen die Eventfilme dann auch ins lineare Fernsehen. RTL zeigte sie jeweils an einem Dienstag, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" feierte 1996 Premiere. Die einzige Konstante im Cast ist Erdoğan Atalay. An seiner Seite hatte er über die Jahre sieben verschiedene Partner, darunter Mark Keller (58) oder Tom Beck (45). Seit 2021 ist Vicky alias Pia Stutzenstein die erste Frau als gleichberechtigte Partnerin an der Seite von Semir.