Der Helene-Fischer-Konzertfilm "Rausch Live - Die Arena-Tour" läuft am 27. Januar in der Primetime.

Am 8. Oktober hat Helene Fischer ihre "Rausch"-Tour in Frankfurt am Main beendet. Doch im Fernsehen geht es bald noch ein bisschen weiter: Die ARD kündigt die Ausstrahlung eines ungekürzten Konzerts an.