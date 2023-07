In "Unter uns" stellen Paco und Jakob Anne zur Rede. Yannick ist in "Alles was zählt" gezwungen, seinem Vater Henning zu helfen. Bei "GZSZ" will Sascha wieder ins Berufsleben einsteigen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Paco und Jakob Anne zur Rede stellen, um von ihr endlich die Wahrheit um Olivers Tod zu erfahren, trifft Stella eine überraschende Entscheidung. Benedikt und Ute vermeiden es aus falschem Stolz und Schuldgefühl, über Benedikts Unfall zu reden - bis sich der Frust auf beiden Seiten entlädt. Als Easy einen äußerst vielversprechenden Termin aus Sorge um Tobias absagen will, schaltet sich Britta ein. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim und ihre Geschäftspartnerin Isabelle freuen sich riesig, als die Musterstücke von Kims Kollektion ankommen, bis sie sehen, dass eine Kundin genau den gleichen Blazer trägt. Chiara muss befürchten, dass ihre übergriffige Aktion nicht gut ankommt. Yannick muss seinem Vater Henning notgedrungen bei der Reparatur seines Wagens helfen. Verärgert versucht Yannick, Henning dabei auf Abstand zu halten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sascha fühlt sich bereit, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Während Emily befürchtet, Sascha könnte sich übernehmen, stellt sich Sascha der Herausforderung. Wird ihm das gelingen? Jessica meistert eine praktische Prüfung im Krankenhaus mit Bravour und dank Philips Unterstützung. Während Jessica sich freut, ahnt sie nichts von ihren Neidern. Dann aber merkt sie, dass ihr Ruf ihr noch vorauseilt.