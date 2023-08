Paco macht sich in "Unter uns" Sorgen um Stella, die vor der Polizei geflüchtet ist. In "Alles was zählt" fliegt Chiaras Verletzungs-Lüge vor Imani auf. Michi versucht in "GZSZ", Nicoles Kleid zu retten, das er ruiniert hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Amelie schottet sich nach der Trennung von Jorik emotional ab. Erst als sie die rührende Versöhnung zwischen Nicos und Inken mitbekommt, wird sie überraschend von ihren Gefühlen überwältigt. Anette möchte sich mit einem Brief bei Tina und Ben entschuldigen. Britta gibt ihr klar zu verstehen, dass Anette die zwei in Ruhe lassen sollte. Und so beschließen die Rosenhausbewohner gemeinsam, dass Anette ausziehen muss. Sie ist am Boden zerstört und steht vor den Trümmern ihres Lebens. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Theo hat von seinem letzten Aufeinandertreffen mit Lale nicht nur einen gehörigen Schrecken, sondern auch eine schmerzende Schulter davongetragen. Als er Hildegards Rat annimmt und die Physiotherapeutin am "Fürstenhof" aufsucht, erlebt er den nächsten Schreck. Markus quält es, dass Eleni sauer auf ihn ist, weil er die Finanzierung der "Fürstenhof"-Sanierung blockiert, und auch mit Noah läuft es nicht wirklich gut. Als er dann auch noch mitbekommt, dass Christoph seinen Platz bei einem Familienumtrunk einnimmt, ist er schwer getroffen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jessica steht hochschwanger vor der Tür. David stößt Vivien vor den Kopf, als er überstürzt verreisen will, dabei bräuchte die ihn gerade dringender denn je. Nach Stella wird gefahndet, und Paco kann nichts für sie tun. Als er mit Jakob aneinandergerät, brechen die beiden endgültig miteinander. Rufus und Jenny sind sich einig, dass eine Beziehung keine Chance hat. So beschließen sie, die kurze Zeit zu genießen, die ihnen noch bleibt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ben und Kilian stoppen den Sabotageakt auf das Grundstück. Kim ist Ben sehr dankbar für seine Hilfe und sie nähern sich weiter an. Deniz wehrt sich vehement gegen die Einsicht, dass sein Problem psychischer Natur ist und sucht verzweifelt nach einer brauchbaren Ablenkung. Chiaras Behauptung, verletzt zu sein, fliegt vor Imani auf. Notgedrungen vertraut Chiara ihr die Wahrheit an. Wird Imani sie decken? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Yvonne Johanna wegen Luis auf andere Gedanken bringen will, fühlt Maren sich der Teenagerin im Liebeskummer verbunden. Auch Luis kann sich kaum konzentrieren, doch ist er in Gedanken bei Moritz. Michi hat gegenüber Nicole ein schlechtes Gewissen, weil er immer wieder an Maren denkt. Er will wenigstens Nicoles Kleid retten, das er ruiniert hat. Wird ihm das gelingen?