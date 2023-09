In "Rote Rosen" schafft Tina es nicht, Anette zu verzeihen. Valentina wird in "Sturm der Liebe" klar, dass sie sich in Otto verliebt hat. In "GZSZ" stellt Carlos unverschämte Forderungen an Tobias.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Tina schafft es nicht, Anette zu verzeihen - ihre Wut und Enttäuschung sind einfach zu groß. Dank Tammo begreift Tina aber, dass es ihr guttun würde zu vergeben. Dilay wird Opfer von Alltagsdiskriminierung: Sie will in einem angesagten Restaurant einen Tisch reservieren. Doch als sie ihren Namen nennt, ist scheinbar alles ausgebucht. Simon dagegen bekommt sofort einen Tisch. Erst glaubt Simon an Zufall, wird dann aber eines Besseren belehrt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Valentina gelingt es, Bernd mit seiner Waffe in Schach zu halten und Hilfe zu holen. Als sie schließlich erfährt, dass Otto außer Lebensgefahr ist, ist sie sehr erleichtert und sichtlich beeindruckt, dass er sich für sie in Gefahr gebracht hat. Derweil kommt Noah sie besorgt besuchen. Doch Valentina wird klar, dass er nicht derjenige ist, bei dem sie sein will. Sie hat sich in Otto verliebt. Alexandra ist perplex, denn als sie Markus vor Augen führt, dass er mit seinem Handeln seinen Ausstieg aus der Schwarzbach AG forciert hat, nimmt Markus das seltsam locker. Auch Eleni fragt sich besorgt, was mit ihrem Vater los ist, und wendet sich an Leander, denn sie befürchtet, dass ihr Vater psychische Probleme haben könnte. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien kann sich nur schwer dazu durchringen, Tobias die ganze Wahrheit über David zu sagen. Zu groß ist ihre Angst vor dem endgültigen Aus. Beim Versuch, zumindest Lulus Glück auf die Sprünge zu helfen, schießt Paula übers Ziel hinaus. Das beschert ihr eine ganz andere Erkenntnis. Nachdem Benedikt seine Firma zurückhat, will Ute Dominic über Evas Verbleib aufklären. Davon sind Ringo und Benedikt gar nicht begeistert. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani trifft im Krankenhaus auf Kilian, der seinen Zusammenbruch vergessen will. Als Imani der Schmerz einholt, versucht sie sich abzulenken. Als Simone Daniela zur Rede stellt, gibt sie ihren Erpressungsversuch auf. Da stoßen die Detektive doch noch auf eine Spur. Mirays ehrgeiziger Plan, beruflich durchzustarten, geht langsamer voran als erhofft. Sie schlägt Henning einen Deal vor, als er ihre Fähigkeiten erkennt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos und Tobias wollen sich zusammenreißen, aber die guten Vorsätze halten nicht lange. Trotzdem willigt Tobias souverän ein, als Katrin gezwungen ist, Carlos wieder einzustellen. Doch Carlos stellt unverschämte Forderungen. Luis kann sich von Gerners Versicherungsgeld endlich einen neuen Laptop kaufen. Dennoch ist ihm klar, dass bei Johanna noch eine Entschuldigung aussteht. Die weicht ihm jedoch beharrlich aus, bis es peinlich wird.