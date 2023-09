In "Rote Rosen" tröstet Jorik seine Mutter Silke. Robert lädt Michael in "Sturm der Liebe" zu einem Probeessen ein. In "Unter uns" braucht Benedikt für ein Projekt ausgerechnet Dominics Hilfe.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jorik ist erfreut über das gute Verhältnis zwischen Hennis und Amelie, doch er bemerkt, wie sehr seine Mutter Silke unter dieser Situation leidet. Silke fühlt sich vernachlässigt und hat Angst, dass sie in Hennis Leben keine wichtige Rolle mehr spielt. Dilay ist enttäuscht, weil Simon, beeinflusst von Ceyda, die Verlobung vorerst aussetzen möchte. Interessanterweise hat Ceyda ihre Meinung über Dilays Heirat geändert. Simon versucht Dilay zurückzugewinnen, doch diese hat die spontane Lust auf Heiraten verloren und erachtet es für vernünftiger, sich zunächst auf ihre Karriere zu konzentrieren. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert lädt Michael zu einem Probeessen ein, bei dem auch Nicole anwesend ist. Robert bemerkt unangenehm, dass die beiden mehr mit ihrem Gespräch als mit seinem Essen beschäftigt sind. Nach einem Gespräch mit Nicole ist Robert irritiert darüber, dass Michael den E-Mail-Verkehr wieder aufgenommen hat. Theo zieht seine vorherige Aussage gegenüber Noah zurück und gesteht, dass Sport für ihn eine Herausforderung ist. Er gibt zu, dass er den Abend mit Lale - abgesehen vom Armdrücken - ebenfalls genossen hat. Lale hat jedoch Theos Erklärung nicht gehört und ist verletzt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilias Vorstoß stößt bei Paula auf Ablehnung. Cecilia muss sich fragen, ob sie wirklich mehr als Freundschaft will. Um ein Bauprojekt zu realisieren, benötigt Benedikt überraschend Dominics Unterstützung. Obwohl es zunächst undenkbar erscheint, gelingt es Benedikt, bei Dominic die richtigen Knöpfe zu drücken. Paco entlastet Stella vom Stress des Lernens, inspiriert von Nika. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Das Interview wird zu einer Belastungsprobe für Chiara und ihre Trainerin Ava. Ava legt offensichtlich den Fokus auf ihre beruflichen Verpflichtungen statt auf ihre Beziehung zu Chiara. Als Ava das Gespräch abbricht, scheint alles verloren. Im Krankenhaus fühlt sich Daniela von der Situation überfordert. Ihr Freund Henning lässt sich jedoch nicht so leicht täuschen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi ist überrascht von Nicoles Forderung. Nicole stellt klar, dass sie vor allem Maren nicht vertraut. Michi steht vor der Entscheidung, wem er mehr Wert beimisst: Nicole oder Maren? Für Sascha bleiben viele Fragen offen, da der Tod von Mohamed nicht geklärt ist. Emily spürt Saschas inneren Konflikt und hofft, dass er trotz allem einen Weg finden kann. Wird sich Sascha auf eine Zukunft mit Emily konzentrieren können?