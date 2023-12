In "Sturm der Liebe" macht Vincent Noah ein überraschendes Geständnis. Tobias zieht in "Unter uns" dauerhaft zu Bettina und bei "Alles was zählt" gelingt Imani und Deniz kein freundschaftlicher Umgang miteinander.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jördis und Mo haben ihre Wäscherei in Köln aufgegeben, da Jördis sich nach einer Auszeit im Ausland sehnt. Allerdings muss ihr Ehemann Mo noch überzeugt werden. Zunächst organisiert Mo mit guter Laune einen Junggesellenabschied für Simon! Gunter wird klar, wie sehr er Carla damit verletzt hat, David zum Geschäftsführer des "Carlas" machen zu wollen. Seine Freundschaft zu Carla gerät immer mehr unter Druck. Doch auch Carla sieht ein: Wenn sie das Restaurant retten wollen, muss sie mitziehen! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Noah ist zunächst skeptisch gegenüber Vincents Enthüllungen. Ana macht Noah jedoch klar, dass Vincent keinen Grund hat zu lügen, da er nichts von den Schwarzbachs will. Dies gibt Noah zu denken, und er beschließt, Alexandra unauffällig danach zu fragen. Philipp gerät in Bedrängnis, als er erfährt, dass seine Großtante früher anreisen möchte als geplant. Als Wilma auftaucht, ist die Begrüßung ihres Neffen recht kühl. Das verwirrt Markus, da Philipp ihm gegenüber sein Verhältnis zu Wilma als einwandfrei dargestellt hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika gesteht mutig, dass sie Davids Medikamente entwendet hat, und erntet das Unverständnis ihrer Freunde. Das ist jedoch nicht ihr größtes Problem. Nadine und Henry verbringen einen "normalen" Pärchenabend, was eigentlich genau das ist, was Nadine aus Selbstschutz vermeiden wollte. Tobias stimmt zu, dauerhaft zu Bettina zu ziehen, obwohl er insgeheim spürt, dass sie nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge sind. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian hört sich Justus' Angebot an und muss zugeben, wie verlockend es wäre, sofort alle Sorgen loszuwerden. Miray riskiert, ihre Chance zu verspielen, als die Casting-Direktorin herausfindet, wie sie wirklich tickt. Ist ihr Traum geplatzt? Imani und Deniz finden es schwer, eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufzubauen, und treffen eine Entscheidung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis kämpft mit dem Wissen, dass der Locationmanager wahrscheinlich mitschuldig an einem schrecklichen Unfall ist. Als ihm klar wird, wie wichtig es ist zu wissen, was genau passiert ist, teilt Luis ihm endlich mit, was er weiß. Alicias Tag beginnt mit einem Zusammenstoß mit Paul und er wird nicht besser, als bei einer Auslieferung wieder einmal die Fahrradkette abspringt. Genervt "leiht" sie sich kurzerhand Pauls Fahrrad aus - nicht ohne Folgen!