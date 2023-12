In "Sturm der Liebe" überwindet sich Noah dazu, Greta die Wahrheit zu sagen. Miray hilft Justus in "Alles was zählt" dabei, eine wütende Influencerin zu beruhigen. In "GZSZ" kommt es zwischen Paul und Alicia zu einem nahen Moment.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Jördis leistet Franka nach einem anaphylaktischen Schock Erste Hilfe. Zufällig vor Ort ist auch Dr. Klaas Jäger, der neue Leiter der Notaufnahme. Während Jördis und Klaas versuchen, Frankas Leben zu retten, entsteht eine starke Anziehung zwischen den beiden. Als Jördis ihre neu gewonnene Freundin nach dem Vorfall im Krankenhaus besucht und dabei wieder auf Klaas trifft, plagt sie ihr schlechtes Gewissen: Sie ist verheiratet! Merle und Gunter unterdrücken ihre Gefühle füreinander. Doch als Merle Gunter dabei hilft, ein Vogelnest aus der Regenrinne zu bergen, landet sie unvermittelt in seinen Armen. Überwältigt von Emotionen kommt es zu einem Kuss. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Greta ist tief bewegt nach Noahs Geständnis und ist unsicher, wie sie damit umgehen soll. Noah seinerseits plagt ein schrecklich schlechtes Gewissen, und er bittet sie dringend um eine zweite Chance. Wie wird Greta sich entscheiden? Katja erkennt, dass Markus trotz aller Widrigkeiten Gefühle für sie hegt und geht einen Schritt auf ihn zu. Kurz darauf schließt sich Katja in einem Meinungsstreit auf Werners Seite an, und Markus kommt zu dem Schluss: Katja hatte recht. Die Spannungen zwischen ihren Familien sind einfach zu groß. Werden Katja und Markus letztendlich doch noch zueinander finden? 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt ist inhaftiert. Nur Ute kann ihm helfen. Doch kann sie ihm vergeben, dass Huber-Bau ihm wichtiger war als ihre Hochzeit? Tobias kehrt zur Freude aller in die Schillerallee zurück. Als Betty ihm trotz der Trennung nicht böse ist, fühlt sich Tobias im Glück und stellt es auf die Probe. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Während Justus mit Mirays Unterstützung eine aufgebrachte Influencerin beruhigt, erhält Richard eine besorgniserregende Nachricht. Leyla sieht dem Event optimistisch entgegen, aber dann verliert sie ihren persönlichen Glücksbringer. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura sieht eine Gelegenheit für das Mauerwerk und unterstützt John bei der Organisation einer wichtigen Feier. In der Zwischenzeit ist Emily kurz davor, mit Vleder BAG Teil eines internationalen Modekonzerns zu werden. Jetzt darf nichts schiefgehen. Paul ist dankbar, als Tobias ihm hilft. Er lädt ihn zum Essen ein und hat nichts dagegen, als Alicia sich ihnen anschließt. Doch Tobias muss plötzlich weg, und Paul und Alicia sitzen alleine gegenüber.