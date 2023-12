Helene Fischer kann aufatmen. Ihre Weihnachtsshow im ZDF kam auch dieses Jahr gut beim TV-Publikum an. Kein Wunder, denn das Konzert hatte auch dieses Mal viel Gänsehaut, aber auch Comedy zu bieten.

Einmal mehr flimmerte am 1. Weihnachtsfeiertag die legendäre "Helene Fischer Show" über die deutschen TV-Bildschirme. Nach drei Jahren Pause kehrte Schlagerqueen Helene Fischer (39) dieses Jahr wieder mit ihrem spektakulären Weihnachtskonzert im ZDF (20:15 Uhr) auf die Bühne zurück. Wie gewohnt hatte die Show reichlich Emotionen, aber auch komödiantische Szenen zu bieten. Auch die Einschaltquoten können sich sehen lassen.

Gänsehaut pur!

Nicht nur Helene Fischer, auch ihre Gaststars lösten beim TV-Publikum Gänsehaut aus. Neben Gossip-Frontfrau Beth Ditto (42), Loreen (40), Beatrice Egli (35), Ben Zucker (40) oder Peter Maffay (74) war vor allem das Duett mit der erst 15-jährigen Emma Kok (15) einer der emotionalsten Momente. Mit der "The Voice Kids"-Gewinnerin aus den Niederlanden gab Helene Fischer den französischen Song "Voilà" zum Besten.

Fischer zeigte sich bereits während des Auftritts sichtlich gerührt. Auf Französisch zu singen meisterte die 39-Jährige mit Bravour. Es folgten eine innige Umarmung auf der Bühne und Standing Ovations im Publikum.

Tahnee ist "geflasht", das Publikum auch

Von Emotionen pur zur Comedy: Fischer hat sich gemeinsam mit dem ZDF ein komödiantisches Programm mit einem Profi der Unterhaltung überlegt. Keine Geringere als Tahnee (31) betrat als Helene-Fischer-Double die Bühne. Die Komikerin schlüpfte samt blonder Perücke und Glamour-Make-up in ein Fischer-typisches Glitzer-Outfit - sogar ihre Stimme konnte die 31-Jährige zum Verwechseln ähnlich imitieren. Das Publikum lachte und jubelte zugleich, während die beiden zu guter Letzt auch noch ein Duett sangen.

In einem Video auf Instagram schwärmte Tahnee von der Showeinlage: "Es war eine große Ehre. Ich hatte so viel Spaß. Helene ist eine tolle Frau. [...] Ich bin immer noch so geflasht." Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert. "Überragend gut", kommentierte eine Person das Video, das einige Eindrücke von Tahnees Auftritt zeigt. "Es war so cool", schwärmte eine andere Person.

Fünf Millionen Menschen sahen "Die Helene Fischer Show"

Nicht nur das Publikum vor Ort sah Fischer zu, auch weitere 5,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am 1. Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr im ZDF ein, wie die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK berichtet. Das entspricht einem soliden Marktanteil von 20,7 Prozent. Laut "Quotenmeter" konnte die Show damit recht erfolgreich an die letzte Ausgabe 2019 anknüpfen, wo 5,92 Millionen Menschen eingeschaltet hatten.