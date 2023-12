Das Finale der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte Florian David Fitz für sich entscheiden. Als Sieger bekommt er das Cover des Rätselmagazins "Rätsel-Karussell". Für eine Überraschung sorgt derweil auch noch ein anderer Star der Sendung.

Schauspieler Florian David Fitz (49) hat am Sonntagabend (17. Dezember) das Finale der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" gewonnen und landet damit auf dem Cover des Rätselmagazins "Rätsel-Karussell". Das Heft wird ab dem heutigen Montag von Bedürftigen auf der Straße verkauft, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Die Sendung war von Komikerin Hazel Brugger (30) moderiert worden. Sie musste sich schließlich im finalen Quiz gegen Fitz geschlagen geben.

Schweighöfer scheidet als Erster aus und bringt einen Song an den Start

Zum letzten Mal waren Brugger, Fitz, Moderator Joko Winterscheidt (44) und Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) gegeneinander angetreten. Außerdem versuchte der Wildcard-Kandidat Stephan, den Sieg einzufahren. Im Finale der Show geht es nicht darum, die nächste Sendung zu präsentieren, sondern um die Titelseite des Rätselmagazins.

Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger prägte ihren Abend standesgemäß mit einigen Stand-up-Einlagen zwischendurch. Wildcard-Kandidat Stephan entpuppte sich als würdiger Gegner für die Stars und wurde schließlich sogar Dritter. Die Kandidaten mussten sich in Spielen wie "Hazel hat ein Herz" und "Zusammen quizt man weniger allein" messen. Überraschenderweise flog Matthias Schweighöfer, der die Show zuvor gleich zweimal moderieren konnte, im Finale als Erster raus. Er sorgt allerdings über die Sendung hinaus für einen Knaller: Seinen in der Show präsentierten Italopop-Song "Fazzoletti" gibt es jetzt auf allen Streamingplattformen.

Fitz landete zum zweiten Mal im finalen Spiel

Bei dem Spiel "Riskier die Gier", das aus der Staffel bereits bekannt war, unterlag dann Joko Winterscheidt. So traten der Wildcard-Sieger und Florian David Fitz gegeneinander beim Teleprompterspiel an, um ins finale Quiz gegen Hazel Brugger einziehen zu können. Dabei mussten sie im Stil von Scooter performen und Textlücken füllen. Fitz hatte die Nase vorn und landete damit nach der ersten Folge zum zweiten Mal im Finale. Damals verlor er gegen Winterscheidt, aber nun konnte er sich in der sechsten Frage durchsetzen. Denn er wusste, dass Literaturnobelpreisträger Peter Handke (81) durch sein Schauspiel "Publikumsbeschimpfung" bekannt geworden ist. Brugger hingegen hatte keine Ahnung und lag mit ihrer Antwort "Joko Winterscheidt" ordentlich daneben.

Kandidaten der siebten Staffel

Somit darf sich nun Florian David Fitz über sein Cover vom "Rätsel-Karussell" freuen, das zuletzt Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) zierte. "Wer stiehlt mir die Show" geht auch im nächsten Jahr weiter. Dann versuchen Sängerin Sarah Connor (43), Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) und Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40) Joko Winterscheidt die Sendung streitig zu machen. Den genauen Sendetermin hat ProSieben noch nicht mitgeteilt.