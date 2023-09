Stefan Mross und der SWR werden für die Sendung "Immer wieder sonntags" ihre "langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit" fortsetzen. Das hat der Sender nun bestätigt.

Ende August wurde die letzte Ausgabe der Saison von "Immer wieder sonntags" ausgestrahlt. Die Musik- und Unterhaltungsshow, die in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live im Ersten gezeigt wird, soll im kommenden Jahr Ende Mai wieder an den Start gehen. Die neuen Folgen in 2024 werden erneut von Moderator Stefan Mross (47) präsentiert, wie der SWR auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat. "Der SWR setzt seine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator Stefan Mross fort", heißt es in dem Statement. Wie lange die Zusammenarbeit genau weiterlaufen wird, ist nicht bekannt.

Stefan Mross: Strafbefehl akzeptiert

Mross' Dasein als "Immer wieder sonntags"-Moderator stand dieses Jahr kurzzeitig in Frage. Der Moderator hatte im November vergangenen Jahres einen gegen ihn verhängten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig akzeptiert, und ist dadurch vorbestraft. Der Vorwurf lautete auf Körperverletzung und versuchte Nötigung. Im April 2023 bestätigte der SWR in einem Statement der Nachrichtenagentur spot on news, dass die Zusammenarbeit jedoch nicht gefährdet ist. "Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt", hieß es darin. Auf dieser Grundlage werde nun die "langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit" fortgesetzt. Ab der ersten Show am 7. Mai moderierte Mross, der die Sendung seit 2005 präsentiert, weiterhin die sonntägliche Show.