Marg Helgenberger gehört zu den "CSI"-Urgesteinen, 2012 verließ sie die Originalserie. Nun kehrt sie als Catherine Willows zur Serienfortsetzung zurück.

Marg Helgenberger (63) feiert ein besonderes Comeback: Die US-Schauspielerin wird ins "CSI"-Universum zurückkehren. Wie unter anderem "Deadline" berichtet, wird sie in ihrer Originalrolle Catherine Willows in der zweiten Staffel "CSI: Vegas" zu sehen sein. Laut dem US-Branchenmagazin soll Helgenberger einen Einjahresvertrag unterschrieben haben und zum Hauptcast zählen.

Mit William Petersen (68) und Jorja Fox (53) waren bereits in der ersten Staffel Originalstars aus der Mutterserie zurückgekehrt. In "CSI: Vegas" mischten sie sich als Gil Grissom und Sara Sidle unter die neue Generation der Ermittler. Die beiden Schauspieler sind in der zweiten Staffel nicht zu sehen.

Nach der Krimiserie folgten weitere Serienrollen

"CSI: Vegas" ist eine Fortsetzung der ursprünglich 2015 eingestellten Serie "CSI: Den Tätern auf der Spur". 2000 übernahm Helgenberger neben Petersen die Hauptrolle in der Mutterserie und blieb dem Cast bis Januar 2012 erhalten. Für die 300. Episode kehrte sie 2013 in ihrer alten Rolle für einen Gastauftritt zurück. Zuletzt war sie in den CBS-Serien "Under the Dome" und "All Rise" zu sehen.