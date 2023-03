Am 31. März startet die Gothic-Horrorserie "Mayfair Witches" in Deutschland bei Sky und Wow. Das erwartet Zuschauer in der fesselnden Hexen-Show nach den Romanen von Kultautorin Anne Rice.

Mit der übernatürlichen Horrorserie "Mayfair Witches" ist zu Beginn dieses Jahres beim US-Kanal AMC bereits die zweite Serienadaption einer Buchreihe von Kultautorin Anne Rice (1941-2021) gestartet. Die Gothic-Horrorserie spielt folgerichtig in einem geteilten Universum mit "Interview with the Vampire" - und für die Zukunft hat AMC auch Crossover-Episoden zwischen beiden Shows nicht ausgeschlossen.

Am 31. März dieses Jahres startet "Mayfair Witches" mit "The White Lotus"-Star Alexandra Daddario (37) in der Hauptrolle nun auch in Deutschland bei Sky und dessen Streamingdienst Wow.

Darum geht es in "Mayfair Witches"

Dr. Rowan Fielding (Daddario) ist eine brillante Neurochirurgin, die in San Francisco zurückgezogen auf einem Hausboot lebt. Als ihre Adoptivmutter an Krebs erkrankt, entdeckt Rowan, dass sie eine furchteinflößende Gabe besitzt: Sie kann andere Menschen nur mit der Kraft ihrer Gedanken umbringen. Die junge Frau findet heraus, dass sie in Wahrheit einer langen Linie von Hexen entstammt, die seit Jahrhunderten von einem verführerischen und bedrohlichen übernatürlichen Wesen heimgesucht wird. Rowan macht sich auf den Weg nach New Orleans, um ihre leibliche Mutter Deirdre (Annabeth Gish, 52) kennenzulernen.

Fesselnde Südstaaten-Atmosphäre

Nach dem Handlungsbeginn in San Francisco wechselt die Serie "Mayfair Witches" rasch in die legendäre Südstaaten-Metropole New Orleans. Hier erleben die Zuschauer ausschweifende Feste in weitläufigen, verfallenden Villen und extravagante nächtliche Begräbnisprozessionen, während die Figur Rowan nach und nach ihre Kräfte entdeckt. Der Schönheit und Verführungskraft der Stadt an der Mündung des Mississippi erliegt so letztlich nicht nur die Hauptfigur von "Mayfair Witches".

Die Darsteller und ihre Rollen

Neben "The White Lotus"-Star Daddario wirken in "Mayfair Witches" eine ganze Reihe profilierter Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera mit. So spielt Annabeth Gish, unter anderem bekannt aus den Serien "Halt and Catch Fire" und "Sons of Anarchy", Rowans leibliche Mutter Deirdre, die seit ihrer Jugend von dem undurchschaubaren Formwandler Lasher heimgesucht wird. Darsteller Jack Huston ("House of Gucci", 40) verkörpert das bösartige Wesen, das sich rasch daranmacht, auch Deirdres Tochter Rowan in seinen Bann zu ziehen.

Rowans kontrollierende und streng religiöse Tante Carlotta Mayfair wird hingegen von der grandiosen Charakterdarstellerin Beth Grant (73) gespielt, die in ihrer langen und illustren Karriere bereits in sagenhaften 240 Film- und Serienproduktionen zu erleben war. "Mad Men"-Veteran Harry Hamlin (71) verkörpert mit Cortland Mayfair das dandyhafte Oberhaupt des Familienclans.

Nach dem Krebstod ihrer von Erica Gimpel ("Veronica Mars", 58) gespielten Adoptivmutter Elena Fielding erhält die Hauptfigur Rowan Hilfe vom Agenten Ciprien Grieve, der sich ihrer annimmt und versucht, der jungen Frau ihre magischen Kräfte zu erklären. Tongayi Chirisa ("iZombie", 41) verkörpert die Figur, die für die Serie aus zwei in den Vorlagenromanen von Anne Rice vorkommenden Charakteren zusammengesetzt worden ist.

"Mayfair Witches" wird auch eine zweite Staffel erhalten

Hinter der Serie "Mayfair Witches" stecken die Co-Showrunnerinnen und Serienschöpferinnen Michelle Ashford ("Masters of Sex", 62) und Esta Spalding (56). Der US-Kanal AMC hat auch bereits eine zweite Staffel der neuen Show bestellt. "Mayfair Witches" wird also weitergehen.