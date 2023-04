Für Chuck Lorres neue Serie verbündet sich der einstige "Two and a Half Men"-Produzent doch glatt noch einmal mit seiner zwischenzeitlichen Nemesis Charlie Sheen.

Dass diese zwei Streithähne noch einmal zueinanderfinden würden, damit hatten wohl selbst die optimistischsten Serienfans nicht mehr gerechnet. Wie das US-amerikanische Branchenportal "Deadline" berichtet, sollen Charlie Sheen (57) und Chuck Lorre (70), die einst zusammen die Sitcom "Two and a Half Men" zum Erfolg führten, wieder gemeinsame Sache machen. Demnach arbeiten der Fernsehproduzent und Drehbuchautor sowie der Schauspieler an einer Serie namens "How To Be a Bookie", die für den neuen Streamingdienst Max in der Mache sei.

Die Hauptrolle werde zwar Sebastian Maniscalco (49) übernehmen, Sheen sei jedoch für einen wiederkehrenden Part in der Comedy-Serie vorgesehen, heißt es. Die Zusammenarbeit würde eine rund zwölf Jahre währende Fehde der beiden Männer beenden. 2011 und an der Spitze des Erfolgs von "Two and a Half Men" führten verbale Entgleisungen von Sheen dazu, dass Serien-Co-Schöpfer und Produzent Lorre seinen Hauptdarsteller hochkant rauswarf. Mit Beginn der neunten und bis zum Serienfinale der zwölften Staffel war daraufhin Ashton Kutcher (45) an der Seite von Jon Cryer (58) und Co. zu sehen gewesen.

Auf 100 Millionen US-Dollar verklagt

Zwischenzeitlich stand zwischen den beiden Showgrößen gar eine Klage in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die sich aber schon seit Längerem in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Seit einiger Zeit arbeitet der häufig cholerisch aufgefallene Sheen zudem an sich und äußerte auch sein Bedauern darüber, wie er sich damals im Rahmen von "Two and a Half Men" verhalten hatte. Mit Erfolg, wie die jüngste Meldung zu beweisen scheint.

"How To Be a Bookie" wird von einem Buchmacher (Maniscalco) in Nöten erzählen. Neue Gesetze bezüglich der Legalisierung von Sportwetten, instabile Stammkunden und nicht zuletzt die eigene Familie sollen ihn in der Sitcom zunehmend den Nerv rauben. Welche Rolle Sheen darin spielen wird, ist noch nicht mitgeteilt worden. Neben Lorre entspringt die Idee noch Nick Bakay (63), der unter anderem schon bei "King of Queens" als Drehbuchautor arbeitete.