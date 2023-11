Mit der neuen Show "American Ice Football" stimmt RTL im Februar 2024 auf den Super Bowl ein. Moderiert wird das Sport-Event von Elton, Stefan Raab produziert.

Am 11. Februar werden in der nordamerikanischen Footballiga NFL die zwei besten Teams der Saison im Super Bowl LVIII aufeinandertreffen. Zur Einstimmung auf das US-Sportevent des Jahres hat RTL im kommenden Jahr ein besonderes Highlight im Programm. Beim "American Ice Football" geht es am 11. Februar 2024 ab 20:15 Uhr zur Sache, wenn vier aus deutschen Promis bestehende Teams in die Eis-Arena in Mannheim einlaufen.

"American Ice Football" mit Elton bei RTL

Alles in allem 30 bislang noch nicht vorgestellte Prominente aus Deutschland "wagen sich auf das härteste Spielfeld der Welt und spielen American Football on Ice", wie RTL am Mittwoch mitteilt. Die Spielerinnen und Spieler tragen dabei "profillose Bowlingschuhe und Footballschutzbekleidung". Wie beim American Football ist das Ziel des Spiels, einen Touchdown zu erzielen.

Angesichts des rutschigen Untergrunds und besonderen Schuhwerks dürfte allerdings mit einigen Stürzen und Flugeinlagen der Promi-Spielerinnen und -Spieler zu rechnen sein - analog zum in den Jahren 2009 und 2015 ausgetragenen "Deutschen Eisfußball Pokal", der damals noch auf ProSieben lief. "Crashs und Schmerzen" sollen RTL zufolge "das kleinste anzunehmende Übel an diesem Abend" darstellen. Wie beim Super Bowl der Profis in den USA soll es auch in der RTL-Arena eine "spektakuläre Halftime-Show" geben.

Gemeinsames Public Viewing beim Super Bowl

Im Anschluss an "American Ice Football" werden die 10.000 von RTL angekündigten Gäste in der SAP Arena in Mannheim den Super Bowl LVIII gemeinsam anschauen. Dabei dürfte es sich um das größte Public Viewing des Sportereignisses in Deutschland handeln. RTL wird 2024 den Super Bowl im deutschen Fernsehen ausstrahlen. Die Übertragung dürfte im Anschluss an "American Ice Football" starten.

Die Moderation des Show-Wettkampfformats übernimmt Allzweckwaffe Elton (52), der damit nach "Blamieren oder Kassieren" und "Schlag den Besten" bereits die dritte abendfüllende Show für RTL moderiert. Hinter "American Ice Football" steckt Produzent Stefan Raab (57) mit seiner Firma Raab TV. Das Show-Event entsteht in Kooperation mit Brainpool.