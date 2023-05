Dass er in der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song" mit dabei sein darf, ist eines seiner persönlichen Highlights der letzten Jahre. Welches Ereignis noch weiter oben auf dieser Liste steht, hat Nico Santos im Interview verraten.

Der 30. Mai 2023 ist für Nico Santos (30) ein ganz besonderer Tag: Am heutigen Abend dreht sich bei der Jubiläumstaffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" alles um die Hits des Chartstürmers. Seine Musiker-Kollegen und -Kolleginnen werden in der VOX-Show ab 20:15 Uhr (auch bei RTL+) seine Songs interpretieren. Für Nico Santos ist das keine neue Erfahrung, trotzdem war es für ihn ein sehr besonders Erlebnis zum zweiten Mal bei "Sing meinen Song" auf der Couch zu sitzen, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.

Über die anderen "Sing meinen Song"-Künstler: "Ein sehr spannender Mix"

Vor den Dreharbeiten habe er sich vor allem auf das Zusammentreffen mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern gefreut. "Es ist dieses Jahr ja die zehnjährige Jubiläumsstaffel - und deswegen kommt da eine wahnsinnige Bandbreite an Artists, die schon mal dabei waren, und neuen Gesichtern. Ein sehr spannender Mix", findet Santos. Mit dabei sind neben Gastgeber Johannes Oerding (41) und Santos selbst die Musiker Clueso (43) und Montez (29) sowie die Sängerinnen Lea (30), Stefanie Kloß (38) und Alli Neumann.

Gemeinsamer Urlaub nach den "Sing meinen Song"-Dreharbeiten

Im Kreis der Kollegen habe er vor allem Respekt davor gehabt, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, erklärt Nico Santos. Er habe Versionen der Songs abliefern wollen, die die anderen nicht enttäuschen. Diese Sorge war offenbar völlig unbegründet: "Wir haben uns bei dieser Staffel alle so gut verstanden, dass wir mit fast allen Künstlerinnen und Künstlern noch ein paar Tage Urlaub in einem gemeinsamen Haus in Capetown drangehängt haben."

Bei der TV-Show seien "durch das gemeinsame Musik machen und die vielen ausgiebigen Gespräche" auch Freundschaften entstanden. "'Sing meinen Song' schweißt einen zusammen, weil man so lange zusammen an einem Ort ist", sagt Santos. "Mir sind alle sehr ans Herz gewachsen."

Das neue Album erzählt von seiner Reise der letzten drei Jahre

Seine Teilnahme an der Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song" ist nicht das einzige freudige Ereignis für die Fans von Nico Santos. Am 26. Mai hat er sein neues Album "Ride" veröffentlicht: "Ich freue mich nach drei Jahren endlich wieder ein Album zu veröffentlichen: Es ist viel geschehen, ich bin erwachsen geworden und freue mich darauf, von dieser Reise - dem Ride - in meinen Songs zu erzählen."

Eines seiner absoluten Highlights in den letzten drei Jahren sei die Hochzeit mit seiner Frau gewesen. "Das ging einerseits schnell, weil wir seit drei Jahren zusammen sind, fühlt sich aber andererseits schon sehr vertraut an, weil wir uns schon über zehn Jahre kennen. Wir ergänzen uns sehr gut, sind uns in vielem sehr ähnlich - und ich ruhe mehr in mir selbst, seitdem ich meine Frau an meiner Seite habe", schwärmt der Musiker im Interview. Zwei weitere seiner persönlichen Highlights seien "die vielen Konzerte und Momente, die ich mit meinen Fans erleben durfte - und 'Sing Meinen Song'".