"Only Murders in the Building" mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short (v.l.) feierte 2021 Premiere beim Streamingdienst Hulu. In Deutschland ist die Serie auf Disney+ zu sehen.

Im August startet die dritte Staffel von "Only Murders in the Building". Jetzt verriet ein Broadway-Duo, dass es an der Serie mitgearbeitet habe.