Seit 2019 setzt Klum in Sachen Haarschnitt wieder auf Pony, wie auf den CFDA Fashion Awards in New York. In der 14. Staffel "GNTM" krönte sie die mit einer Löwenmähne gesegnete Simone Kowalski (25) zum besten Nachwuchsmodel.