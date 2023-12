Weihnachten 2023 im TV

© Imago Images / United Archives



Seit 1990 gehört "Kevin - Allein zu Haus", Sat.1 strahlt den Film am 24. Dezember um 20:15 Uhr aus, zu den Filmklassikern an Weihnachten. Kevin (Macaulay Culkin) muss sich darin gegen Einbrecher wehren. Am 25. Dezember folgt die Fortsetzung "Kevin - Allein in New York" (20:15 Uhr).