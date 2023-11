Es ist so weit: Der erste Star muss "Promi Big Brother" verlassen. Diese Bewohnerin packt in der Sendung als erste ihren Koffer ...

Die erste Teilnehmerin ist raus: Reality-TV-Star Patricia Blanco (52) muss bei "Promi Big Brother" die Koffer packen und den Container verlassen. Die 52-Jährige hat von den Zuschauern und Zuschauerinnen der Sat.1-Show die wenigsten Stimmen erhalten und ist somit ausgeschieden. Auf der Exit-Liste stand sie am Samstagabend noch zusammen mit Reality-Star Paulina Ljubas (26), Katzenberger-Mama Iris Klein (56), Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (40) und YouTuber Ron Bielecki (25).

Patricia Blanco: "Ich habe mich sehr wohlgefühlt"

Nach ihrem Abgang erklärte Patricia Blanco im Gespräch mit den Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (52), dass es ihr in der Sendung gut gefallen habe: "Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt, mir ging es sehr gut und ich war so, wie ich bin." Außerdem verriet sie, dass sie nun als Erstes etwas essen wolle, "dann werde ich mich sammeln".

Diese Stars sind bei "Promi Big Brother" noch dabei

Nach dem Auszug von Patricia Blanco kämpfen jetzt noch diese Stars um den Sieg und die Siegprämie bei "Promi Big Brother": "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski, Spielerfrau Dilara Kruse, Wildcard-Gewinner Marco Strecker, Schauspielerin Manuela Wisbeck, TV-Star Yeliz Koc, Ex-Bachelor Dominik Stuckmann, Schlagersänger Peter Klein, Matthias Mangiapane, Iris Klein, Ron Bielecki, Magier Philo und Paulina Ljubas.

Die elfte Staffel "Promi Big Brother" ist am 20. November an den Start gegangen. Die Reality-Show läuft noch bis zum Finale am 4. Dezember, täglich live in Sat.1 und auf Joyn, sowie seit dem 18. November rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream bei Joyn Plus+.

Letztes Jahr siegte Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

Die Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr hatte Boxmanager Rainer Gottwald (57) gewonnen und sich damit neben dem Titel auch das Preisgeld von 100.000 Euro gesichert.