ABBA werden in "The Tribute" garantiert gecovert.

Sie ehren ihre musikalischen Helden: Sat.1 holt mit "The Tribute" 2024 eine Erfolgsshow nach Deutschland, die in Holland bereits in die dritte Staffel geht. In dem Format messen sich Cover-Bands nicht nur miteinander, sondern auch mit ihren Idolen. Sind sie sogar besser als das Original?