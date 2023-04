Eine engagierte Start-up-Gründerin und ein charmantes Schlitzohr sind die beiden Neuen, die im Juni zum "Sturm der Liebe"-Cast dazustoßen. Gespielt werden sie von Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke.

Die "Sturm der Liebe"-Familie darf sich wieder über zwei Neuzugänge freuen. Im Juni steigen Schauspielerin Belina Mohamed-Ali (geb. 1990) und Schauspieler Maurice Lattke (geb. 1999) in der Telenovela ein.

Eine Gründerin aus Afrika - Belina Mohamed-Ali als Imani Kariki

Belina Mohamed-Ali spielt die in einem Dorf in Afrika aufgewachsene, engagierte Gründerin Imani Kariki, die nach Bichlheim kommt, um bei einem Charity-Event am "Fürstenhof" Investoren für ihr Startup zu gewinnen. Erstmals zu sehen, ist sie voraussichtlich am 1. Juni in Folge 4.043.

"An meinem ersten Tag war ich total überwältigt, wie herzlich ich in die 'Sturm-Familie' aufgenommen wurde. Es ist wundervoll, mit so vielen tollen Menschen zu arbeiten und ich bin dankbar für dieses großartige Abenteuer", schwärmt Belina Mohamed-Ali laut Sender über ihr Engagement in der TV-Serie. Über ihre Rolle verrät sie zudem: "Imani ist eine ehrgeizige, mutige und liebenswerte Frau. Sie kommt mit großen Zielen an den 'Fürstenhof' und bekommt mehr, als sie sich erhofft hatte."

Belina Mohamed-Ali absolvierte ihre Schauspielausbildung an der internationalen Schauspielakademie CreArte in Stuttgart. Danach spielte sie am Stuttgarter Staatstheater und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für die ZDF-Komödie "Extraklasse - On Tour" (2022) stand sie mit den Schauspielstars Axel Prahl (63) und Katharina Thalbach (69) in einer der Hauptrollen vor der Kamera.

Mobber, Lügner, Schlitzohr - Maurice Lattke als Otto von Arnsberg

Der zweite Neuzugang erobert voraussichtlich ab 14. Juni (Episode 4.052) die Bildschirme. Lattke spielt den "charmanten und schlitzohrigen Otto von Arnsberg", der aus familiärem Frust heraus als Jugendlicher mobbte. Seit er die Schule verlassen musste, "schlägt er sich mit geliehenem Geld und Notlügen durchs Leben und so hat auch sein Abstecher an den 'Fürstenhof' zunächst finanzielle Beweggründe", verrät der Sender vorab über die neue Figur.

Auch Schauspieler Maurice Lattke schwärmt von den Dreharbeiten in der Bavaria Filmstadt: "Das Set meiner neuen Dreharbeiten ist wie ein magischer Ort, an dem ich mich vollkommen lebendig fühle. Die unglaublich netten und talentierten Menschen hier machen diese Erfahrung zu etwas Besonderem." Über seine Rolle verrät er: "Das Leben hat Otto oft nicht fair behandelt, aber er hat gelernt, dass wahre Stärke nur durch Herausforderungen und das Eingestehen von Fehlern kommt. Sein Motto lautet: Manchmal müssen wir durch Dunkelheit gehen, um das Licht zu finden."

Maurice Lattke hat sein Handwerk unter anderem am National Institute of Dramatic Art in Perth, Australien, gelernt. Seit fünf Jahren steht er vor der Kamera. Zuletzt war er in "Das Privileg" (2022) auf Netflix zu sehen.

"Sturm der Liebe" wird seit 2005 montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.