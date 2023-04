"Tatort"-Star Friederike Kempter als Single, der sich in der Zukunft einen Liebesroboter bestellt: "Tender Hearts" startet am 6. April bei Sky.

Eine Singlefrau geht in der nahen Zukunft eine Beziehung mit einem menschenähnlichen Roboter ein. Diese Prämisse erinnert stark an "Ich bin dein Mensch", Deutschlands Oscar-Beitrag von 2021. Doch die neue Sky-Serie "Tender Hearts" nähert sich dem Thema in Form einer Liebeskomödie. Die nächste deutsche Serieneigenproduktion startet am 6. April.

"Tender Hearts": Darum geht es in der neuen deutschen Sky-Serie

Spieleentwicklerin Mila ist schon länger Single, vor zu viel Nähe ergreift sie regelmäßig die Flucht. Dann lässt sie sich auf ein Experiment ein. Sie bestellt den humanoiden Roboter "Friendly Bo" - laut Trailer "einer von drei Lovedroids der ersten Generation". Programmiert darauf, den menschlichen Besitzer glücklich zu machen.

Ihr Umfeld rund um Schwester Anja reagiert verblüfft, doch Mila verteidigt ihre Beziehung zu Bo. Mila glaubt wieder an die Liebe und entwickelt Selbstbewusstsein - genau wie der Roboter ...

"Tender Hearts": Die Darsteller der romantischen Sci-Fi-Komödie

Die Hauptrolle der Mila spielt Frederike Kemptner (43). Seit ihrem Abschied beim Münster-Tatort 2020 ist "Tender Hearts" ihre erste große Serienhauptrolle. Heike Makatsch (51) gibt ihre Schwester Anja.

Madieu Ulbrich, der den freundlichen Liebesroboter verkörpert, ist im Gegensatz zu seinen Kolleginnen ein noch relativ unbeschriebenes Blatt. Der 1993 in Krefeld geborene Schauspieler mit vietnamesischen Wurzeln spielte bisher eher kleinere Rollen. So hatte er wiederkehrende Parts in Serien wie "Merz gegen Merz" und "Die Heiland".

Regie bei allen Folgen führt Pola Beck (41), die zuletzt die Romanadaption "Der Russe ist einer, der Birken liebt" inszenierte. Ihr und Drehbuchautorin Eva Lia Reinegger liegt es besonders am Herzen, der meist als männlich angesehen Science-Fiction eine weibliche Perspektive hinzufügen.

"Tender Hearts" läuft ab dem 6. April 2023 donnerstags in Doppelfolgen bei Sky Atlantic. Alle acht halbstündigen Episoden stehen über Sky Q und dem Streamingdienst Wow auf Abruf bereit.